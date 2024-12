Morosità e locazioni, Arca Capitanata apre il bando per il Fondo Sociale

È stato pubblicato l’avviso per accedere ai contributi del Fondo Sociale, uno strumento istituito dalla Regione Puglia e gestito da ARCA Capitanata per sostenere gli assegnatari di alloggi popolari che si trovano in difficoltà economiche. Il fondo si propone di coprire parzialmente i debiti accumulati per i canoni di locazione e i servizi accessori o di sostenere le spese per il cambio di alloggio, secondo modalità definite dal regolamento attuativo.

Le domande possono essere presentate entro le ore 12.00 del 13 dicembre 2024, consegnandole agli sportelli di ARCA Capitanata durante gli orari di apertura al pubblico o inviandole tramite PEC a arcacapitanata@pec.arcacapitanata.it, indicando nell’oggetto “Domanda partecipazione Fondo Sociale”.

Possono accedere al fondo i nuclei familiari il cui reddito, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali, rientra nei limiti previsti per la permanenza negli alloggi popolari. Sono previste specifiche priorità per chi versa in condizioni di morosità dovuta a stato di disoccupazione o a gravi malattie.

La misura è articolata in due linee di intervento: i contributi per la copertura delle morosità e quelli per i cambi di alloggio. Per i nuclei familiari con redditi inferiori a 10.000 euro, la copertura può arrivare fino al 50% della morosità accumulata, con un limite massimo di 15.000 euro. Per i redditi compresi tra 10.000 e 20.000 euro, le percentuali di sostegno variano in base al reddito e alla tipologia della richiesta.

Le domande saranno valutate da una commissione che redigerà una graduatoria entro il 31 dicembre 2024. Tra i criteri di valutazione, sono attribuiti punteggi aggiuntivi a chi nel nucleo familiare presenta situazioni di invalidità certificata o disabilità, a chi si trova in stato di disoccupazione da oltre un anno e a chi appartiene a famiglie numerose o monogenitoriali con minori a carico.

“Il welfare è anche questo: unire le forze per rispondere a bisogni concreti e costruire un futuro migliore per le famiglie in difficoltà,” dichiara l’assessora Maria Teresa Valente. “È nostro compito garantire che tutti abbiano le informazioni necessarie per accedere a queste opportunità. Invito chiunque si trovi in difficoltà a presentare la domanda e a non esitare a informarsi.”

Alleghiamo il modulo per la richiesta del contributo e ricordiamo che tutte le informazioni dettagliate, incluse le modalità di compilazione e invio delle domande, sono disponibili sul sito di ARCA Capitanata (www.arcacapitanata.it).