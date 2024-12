Progetto Costa Gargano, tante le iniziative a terra e a mare

Il Progetto Costa Gargano sta offrendo un ventaglio variegato di servizi riservati alle fasce più deboli della società. Obiettivo primario è l’inclusione e la conoscenza del nostro territorio pugliese riguardo all’accessibilità dei servizi turistici. Escursioni a vela, visita della costa garganica (da Manfredonia, fino alle Isole Tremiti), le immersioni, la pesca senza barriere, lo yoga e le escursioni sul territorio. Si opera per valorizzare le bellezze naturali dell’importante comprensorio: lo sperone d’Italia, coinvolgendo attivamente diverse comunità e partner. La partecipazione alla rete di 12 comuni, Associazioni, Privati, l’Università di Foggia, la Camera di Commercio di Foggia, il Parco Nazionale del Gargano e la Federazione Italiana Vela è fondamentale per creare un’offerta turistica diversificata e accessibile. L’attenzione ai temi della disabilità, con il coordinamento e la collaborazione dei garanti della disabilità comunali, sottolinea l’impegno per l’inclusività. Un progetto voluto e finanziato dalla Regione Puglia, vigile a non lasciare indietro nessuno. Il programma è consultabile sul portale web: www.costagargano.it.

Questi i prossimi appuntamenti:

Vista all’Abbazia di santa Maria di Pulsano;

Visita al Museo dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana di Manfredonia;

Escursione in barca lungo la costa del Gargano;

Lezioni di Yoga;

Escursioni in barca a vela;

Per informazioni contattare Rita: 347.7584375

www.costagargano.it