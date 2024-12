Premio ‘Storie di Alternanza e Competenze’ 2024: un successo per la settima edizione

Si è conclusa ieri con grande partecipazione la giornata di premiazione della settima edizione del Premio “Storie di Alternanza e Competenze”, organizzato dalla Camera di Commercio di Foggia. L’evento, ospitato nell’Auditorium dell’Ente camerale, ha celebrato i migliori progetti di alternanza scuola-lavoro (PCTO), tirocini curriculari e percorsi di apprendistato, valorizzando l’impegno e le competenze degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e degli ITS Academy del territorio.

La mattinata è iniziata con un momento dedicato all’orientamento verso gli ITS del territorio, seguito dalla proiezione dei video realizzati dalle scuole partecipanti e dalla cerimonia di premiazione, a cui hanno preso parte anche i delegati dell’Ufficio Scolastico Provinciale e di Servizio Lavoro Italia.

Il Premio, che punta a favorire la transizione scuola-lavoro, ha messo in luce esperienze formative innovative in settori strategici quali transizione digitale, sostenibilità ambientale, turismo, cultura, e agroalimentare.

Durante l’evento, il Presidente della Camera di Commercio, Giuseppe Di Carlo, ha sottolineato nel suo intervento: “La passione può davvero muovere un territorio, soprattutto quando si investe nei giovani. Questi progetti sono la testimonianza concreta di come l’impegno delle scuole, delle imprese e delle istituzioni possa trasformare le sfide del presente in opportunità per il futuro. La provincia di Foggia sta rinascendo grazie a queste iniziative che mettono in luce le sue potenzialità, offrendo nuove prospettive per i giovani e per l’intero territorio”, invitando i giovani a credere nelle proprie capacità e nei percorsi di crescita offerti da queste iniziative.

Ecco i vincitori:

Sezione Licei : IISS “Adriano Olivetti” di Orta Nova con il progetto PCTO: 3.2.1…Ciak, si prova!

: Sezione Istituti Tecnici : ITT “Altamura – da Vinci” di Foggia con il progetto Saldatrice Multi Punte ITET “Notarangelo – Rosati – Giannone – Masi” di Foggia con il progetto Il nostro viaggio nel PCTO ITET “Luigi Di Maggio” di San Giovanni Rotondo con il progetto Bee scuits e IISS “G. Pavoncelli” di Cerignola con il progetto Coltiviamo talenti dal 1893.

: Sezione ITS Academy : ITS Green Energy Puglia con il progetto Impianti a Fonti Rinnovabili – Manutenzione e Controllo di un Impianto Fotovoltaico ITS Academy della Puglia per il turismo, i beni e le attività culturali ed artistiche con il progetto Connect’ITS: Ponti di Eccellenza tra Italia e Francia .

Le scuole vincitrici hanno ricevuto premi in denaro per un totale di circa 6.500 euro, targhe celebrative e un simbolico assegno gigante.

Un riconoscimento speciale è stato attribuito all’IISS “Fiani-Leccisotti” per le sedi di Torremaggiore e Serracapriola, che hanno ottenuto una menzione speciale per il loro impegno nella sostenibilità ambientale, dimostrando un approccio multidisciplinare e innovativo alle sfide ambientali attuali.

L’iniziativa ha confermato ancora una volta l’importanza di creare sinergie tra il mondo dell’istruzione e quello del lavoro, rafforzando le competenze dei giovani e promuovendo il valore della formazione come motore di crescita personale e professionale.