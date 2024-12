Il Comune si dota dello sportello “fare impresa”

Per promuovere la cultura d’impresa e lo sviluppo economico

FARE IMPRESA: una aspirazione di tanti che spesso non sanno da dove cominciare e come procedere. Un vulnus che l’amministrazione comunale ha inteso colmare istituendo lo sportello “Fare impresa”, un riferimento volto «a promuovere lo sviluppo economico del territorio, favorendo la nascita e la crescita di imprese locali attraverso l’offerta di servizi di consulenza e supporto gratuito» ha spiegato il sindaco Domenico La Marca nel presentare nella Sala del loggiato del Municipio, l’importante iniziativa cui hanno aderito le associazioni di categoria di Foggia: ConfCommercio, ConfEsercenti e ConfIndustria, Confartigianato Imprese, l’ordine dei Commercialisti ed esperti contabili e l’Ordine di consulenti del lavoro che offriranno gratuitamente tutte le informazioni che verranno loro richieste.

«LO SPORTELLO Fare impresa rappresenta – ha affermato La Marca – un punto di partenza e un punto di svolta per Manfredonia, una opportunità per mettere a frutto le tante opportunità che il territorio offre, e noi come amministrazione comunale insieme a tutti gli attori che hanno offerto le rispettive disponibilità, siamo chiamati a mettere in rete, creare le condizioni e le necessarie sinergie per dare la possibilità di realizzare progetti e imprese affidabili». Insomma si ricomincia a parlare di attività di lavoro, occupazione, terminologia scomparsa da qualche decennio dal lessico politico e sociale. Lo sportello “Fare impresa” sarà aperto dal lunedì al venerdì (l’avvio è per mercoledì 11) dalle 16 alle 18.

PROPONENTE e organizzatore dello Sportello, ha chiarito il sindaco, l’assessore allo sviluppo economico, Matteo Gentile, un tecnico esperto in strategie di mercato, ha attivato alcuni progetti del PNRR riguardanti la transizione digitale, dirige un’azienda di servizi informatici. «Fare impresa è un obiettivo dell’amministrazione La Marca, un tassello alla nostra idea vale a dire cominciare a creare cultura d’impresa. Non solo uno strumento di grande utilità, ma vuole essere, è un incoraggiamento specie per i giovani. Un riferimento concreto per dare le risposte opportune. Determinante è la collaborazione di un network di professionisti nei vari settori dell’imprenditoria che ci consentirà di allargare gli orizzonti operativi».

LO SPORTELLO “Fare impresa” avrà la durata sperimentale di sei mesi. «Un periodo in cui – rileva Gentile – valuteremo l’impatto dell’iniziativa e raccoglieremo i suggerimenti di cittadini e stakeholder per migliorarla e renderla ancora più efficace. Questo approccio ci permette di adattare il servizio alle reali necessità del territorio e di costruire insieme una piattaforma solida e sostenibile per il futuro».

UNA IMPRESA non facile ma possibile. Manfredonia e territorio di riferimento, nonostante abbiano due aree industriali attrezzate, un sistema portuale integrato, aree Zes disponibili, per non parlare dell’agricoltura e della pesca, non riesce a crearsi una economia di grande respiro sostenibile, con tutte le positive ricadute che comporta. La scommessa di fondo è l’avvio di una “cultura d’impresa” che sfati quell’enunciato che vuole Manfredonia capace solo di “case, casotti e casini”.

Michele Apollonio