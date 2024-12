Vitulano Drugstore Manfredonia, ritrovare sé stessi nella pausa

Il Vitulano Drugstore Manfredonia si approccia alla breve pausa della Serie A di futsal con premesse di lavoro e ricerca della stabilità. Il club sipontino, dopo aver incassato la terza sconfitta consecutiva, ha necessità di ritrovarsi. Nonostante l’indubbio impegno nella nona giornata del massimo campionato, che ha visto la sconfitta interna con la L84 Torino per 3-0, tenendo la sfida sulle spine fino a pochi secondi dalla sirena conclusiva, è sottolineabile un calo generale di quella squadra che tanto aveva fatto sognare con prestazioni eccellenti nelle prime giornate.

Il gruppo (che soffre la squalifica di Lucho ma programma di recuperare presto il capitano Mauro Canal) va ovunque tranne che in pausa: gli allenamenti proseguiranno normalmente e porteranno, venerdì 13 dicembre alle 17:00, ad un allenamento congiunto in casa del Sulmona. Il club abruzzese, che ha condiviso con i biancocelesti la giornata e il luogo della promozione (Futsal Finals di Faenza, 2 giugno 2024), sta disputando un brillante primo campionato di Serie A2 e riceve il ringraziamento della società pugliese.

Il prossimo appuntamento ufficiale è in programma venerdì 20 dicembre alle 20:30, quando al PalaTedeschi si svolgerà una sfida imperdibile. Anche quest’anno, GG TeamWear Benevento contro Vitulano Drugstore Manfredonia è uno scontro diretto: dalla lotta per la promozione dalla Serie A2 Élite, poi centrata brillantemente da entrambe, a quella per la salvezza in Serie A.

Segue la cronaca della partita contro la L84 Torino, una delle squadre più forti e competitive di questo campionato, giocata sabato 7 dicembre al PalaScaloria di Manfredonia.

CRONACA

Se c’è qualcosa che sta minando il percorso dei garganici sono, senz’altro e chiaramente comprensibili, gli errori individuali. Pronti, via, Lucas Braga si gira in area di rigore e deposita in rete per il vantaggio piemontese. La gara rimane calda: i padroni di casa provano svariate soluzioni e sfiorano numerose volte il gol del vantaggio. La fortuna non li assiste e la palla non supera mai la linea di porta. Spietati, invece, gli ospiti: schema su calcio di punizione e Giuliano Fortini trova il raddoppio.

Nella ripresa, le reti sembrano non volersi più gonfiare. Cronici i problemi dei manfredoniani, fin qui tra i migliori attacchi del campionato nonostante le chance divorate in giornata, ma presente anche Daniele Dovara su svariate conclusioni dei verdeneri. Viene giocata la carta del portiere di movimento, ma i pali sono stregati. A pochi secondi dalla fine, il gol di Josiko chiude la gara.

FORMAZIONI

Vitulano Drugstore Manfredonia: Ronaldo, Lucho, Murgo (c), Barbieri, Ainsa (p), Djelveh, André, Nenna, Belloni, Pezzin, Musumeci, Dovara (p). All. Ceppi.

L84 Torino: Rescia, Tuli, Fortini, Lucas, Josiko (c), Braga, Pasculli (p), Murilo, Tondi (p), De Rienzo (p), Rocha, Raguso. All. Paniccia.

Arbitri: sig. Ugo Ciccarelli di Napoli, sig. Angelo Bottini di Roma 1. Cronometrista: sig. Antonio Dan Campanella di Venosa.

TABELLINO

1’20″pt Braga; 14’01″pt Fortini; 19’29″st Josiko.

AMMONITI

Djelveh, Braga, Lucho, Belloni, Ronaldo.

Classifica e risultati.

Highlights.

Integrale.

Interviste Puglia5 a Ceppi e Musumeci.

Altre interviste: presto online (social Vitulano Drugstore Manfredonia).

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Lucia Melcarne

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5