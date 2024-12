A breve l’inaugurazione della biblioteca della scuola Mozzillo-Iaccarino recuperato anche lo storico archivio

La Puglia è purtroppo una delle regioni d’Italia in cui si legge meno; sud e isole assorbono meno del 20% dei libri venduti. Negli ultimi anni, però, la nostra città sta vivendo un importante risveglio con l’apertura di nuove librerie che spesso si fanno promotrici di iniziative volte ad incentivare la lettura, soprattutto tra i più giovani. Un dato particolarmente significativo riguarda anche il ripristino di tante biblioteche scolastiche che nel periodo COVID sono rimaste chiuse e inaccessibili. Quasi tutte le scuole primarie e secondarie di Manfredonia hanno da tempo riorganizzato l’accessibilità delle proprie biblioteche, rendendole spazi di crescita e formazione didattica e personale per migliaia di studenti sipontini. A breve tornerà attiva, anche con un servizio prestiti ed iniziative per favorire la lettura tra gli adolescenti, la biblioteca della scuola Mozzillo Iaccarino. “Il percorso di riallestimento e di rinnovamento della nostra biblioteca ha coinvolto anche i nostri studenti e le nostre studentesse; questo luogo rappresenterà uno spazio di crescita e orientamento per la comunità scolastica tutta. La lettura non può che essere uno strumento per favorire formazione, inclusione, passione, sogni e le biblioteche scolastiche hanno l’importante compito di contenere l’inasprimento delle diseguaglianze culturali dei futuri cittadini delle nostre comunità”-così le prof.sse Sara Palumbo e Annalisa Armillotta, che si sono occupate del progetto di ripristino della biblioteca, che attiverà una connessione particolare con la “Biblioteca Lidia Giuliani”, inaugurata lo scorso anno presso la scuola primaria De Sanctis. Nei prossimi mesi, alla biblioteca scolastica verrà restituito anche lo storico archivio e il suo patrimonio librario legato al nostro territorio. Pennac ha spesso sostenuto che la lettura dilata il tempo per vivere, quindi evviva i libri e la lettura!!!

di Giovanni Gatta