Natale a Orsara di Puglia, tutti gli eventi fino al 6 gennaio

Il ritorno in grande stile de “La Casa della Befana” il 26 e 30 dicembre e poi il 4-5 e 6 gennaio

I concerti di Natale delle ragazze e dei ragazzi dell’istituto scolastico comprensivo di Orsara

Il 23 dicembre, grande attesa per il concerto del Detroit Gospel Choir in Chiesa Madre

Entrano nel vivo gli eventi del cartellone natalizio del Comune di Orsara di Puglia. Martedì 17 dicembre, doppio appuntamento con le ragazze e i ragazzi dell’istituto scolastico comprensivo che, prima alle ore 15 e poi alle 16.15, faranno risuonare l’Auditorium comunale con il “Concerto di Natale, attraversiamo le emozioni”. Mercoledì 18 dicembre, alle 17.30, diretti dalla professoressa Giulia D’Aloia, questa volta in Chiesa Madre dalle 17.30, ragazze e ragazzi saranno ancora una volta protagonisti con un nuovo concerto di Natale sempre nell’ambito dell’iniziativa denominata “Attraversiamo le emozioni”. Da giovedì 19 fino a venerdì 27 dicembre, continueranno i laboratori natalizi che hanno preso il via lo scorso mese: “Gioielliamo” si terrà il 19 dicembre in aula consiliare dalle 18 alle 20.30; sabato 21 dicembre, invece, sarà la volta de “Il piccolo principe incontra Babbo Natale” (10.30) e di “Producer dal basso” (16.30), con entrambi gli appuntamenti che si svolgeranno nella Biblioteca comunale. Sabato 21 dicembre, in auditorium comunale, alle ore 20 si terrà l’ormai tradizionale appuntamento con lo spettacolo di danza classica e moderna a cura del Centro Studi Danza di Luisa Mescia. Domenica 22 dicembre, in aula consiliare, i laboratori natalizi proseguiranno alle 16 con “Balsamiel labbra” e alle 17 con la preparazione delle candele natalizie. Lunedì 23 dicembre, spazio all’Educafiabe e alle attività sportive nella palestra scolastica dalle 15 alle 19.30. La partecipazione a tutti i laboratori è gratuita, basta prenotare contattando il 347.2355349. L’iniziativa è finanziata dal Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e cofinanziata dal Comune di Orsara di Puglia.

GOSPEL IN CHIESA MADRE. Hanno collaborato con star musicali del calibro di Mariah Carey e Sarah Connor, facendo vibrare al ritmo potente delle loro voci i teatri più prestigiosi e le cattedrali più imponenti di tutta Europa: il 23 dicembre, alle ore 21, gli 11 elementi del Detroit Gospel Choir, tra le formazioni gospel più affermate del mondo, saranno gli assoluti protagonisti del Concerto di Natale nella Chiesa Madre di Orsara di Puglia (ore 21), dove il gruppo festeggerà i suoi primi 25 anni di storia.

Il 26 e il 30 dicembre e poi, ancora, il 4-5 e 6 gennaio, in Largo San Domenico prenderà vita “La casa della Befana”, con giochi, musica, sapori e una lunga serie di iniziative che animeranno l’ampio spazio del Convento dalla mattina alla sera. Il 27 dicembre, in Biblioteca comunale, spazio al laboratorio sul “Teatro delle Marionette” dalle 10 alle 12.30 e poi dalle 15 alle 17.30, mentre dalle ore 23 l’auditorium comunale ospiterà il “Gran galà galattico”.

Il 28, 29 e 30 dicembre, tre diversi eventi: sabato 28, nella Chiesa Madre, dalle 20.30 sarà di scena “Misterius-concerto di musica da camera”; domenica 29, nel Centro Polivalente, il laboratorio di Gioca con Noi a partire dalle 16.30; lunedì 30 dicembre, sempre nel Centro Polivalente, la grande Tombolata per tutti a partire dalle ore 18.

Il 3 gennaio, doppio appuntamento con il cinema natalizio nel Centro Polivalente con le proiezioni delle ore 17 e delle ore 21. Il 4 gennaio, dalle 16.30 alle 18.30, nella Biblioteca comunale “La tombola della felicità”.