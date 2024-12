All’Union Rally Event la Piloti Sipontini chiude la stagione 2024

Nel nuovo format di gara dell’Union Rally Event che ha unito i rally di Sperlonga e Pico dove si è disputata una gara impegnativa e selettiva anche a causa del meteo incerto.

E’ stata la bella città di Fondi ad ospitare il parco partenza, dalla suggestiva location del Castello Baronale.

L’ASD Piloti Sipontini, in collaborazione con AilineCorse, chiude questa stagione 2024 con ottimi risultati: Meo Solitro con alle note Rosario Navarra, alla prima uscita con la Skoda Fabia RS, chiudono il rally in crescendo, decimi di classe e primi di Over55, ringraziando il team Dp Autosport per la grande opportunità; Luca Dragone e Daniele Ferrara su Renault Clio Rally5 del Team Lion, concludono secondi di classe, dopo aver ottenuto ottimi tempi sulle varie prove; Fabio Solitro con Massimo Sansone, vincono la classe R1TN 4×4 e il gruppo RC3N, dopo varie regolazioni

sulla loro Toyota Yaris GR; Graziano Taglienti e Davide Luciani su Renault Clio Williams A7, nonostante i problemi alla frizione, sostituita in assistenza, vincono la classe A7; Carlo Marcoccia e Nadia Costantini, secondi di A7 sulla loro bellissima Renault Clio Williams A7 con livrea “DIAC”; ritiro per una toccata per Mauro Alberti e Alessia Tomii sulla performante Peugeot 208 Rally4 del team Masino Motorsport.

P.S.: La scuderia si complimenta con i fratelli Stilla, Pasquale e Matteo per aver chiuso in seconda posizione assoluta del 35° Campionato Rally & Velocità 2024 ACI Sport di Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia e Campania; per essere primi di N3 e anche per Pasquale Stilla vincente nell’ “Over 55”. Gaetano Quinto e Michele Pio D’errico vincitore della classe A7; presente anche Giovanni Guerra, come navigatore di Mauro Leo, vincitori della classe RSTB 1600 Plus.

La Piloti Sipontini ringrazia tutti gli equipaggi , gli sponsor, gli amici e i sostenitori per questa fruttuosa stagione 2024 e Augura a tutti un Buon Natale e un 2025 scoppiettante!!!