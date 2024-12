Bilancio 2025: le misure per Manfredonia. Campo: “I 31 lavoratori della Coopla Green potranno realizzare la riconversione dell’impianto. Fondi anche per la tutela dell’ambiente e la cultura”

Dichiarazione di Paolo Campo, presidente del gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale

Gli ex lavoratori della Manfreplast di Manfredonia saranno i primi a beneficiare dell’intervento della Regione Puglia a sostegno di operazioni di riconversione industriale fondate sul meccanismo del cosiddetto workers buyout.

Nella legge di bilancio è previsto lo stanziamento di 250mila euro destinati all’aggiornamento e la riqualificazione professionale di quanti compiono la coraggiosa scelta di investire su sé stessi e affrontare il mercato contando sulla qualità del proprio lavoro.

Come hanno fatto i 31 addetti dello stabilimento manfredoniano, che hanno costituito la cooperativa Coopla Green per riconvertire il dismesso impianto di prodotti monouso in plastica e avviare una nuova linea che utilizzi materiali eco-sostenibili e riciclabili.

Grazie al sostegno finanziario della Regione, la Coopla Green diventerà un esempio di buona economia e buona occupazione per le piccole e medie imprese pugliesi in cui le competenze professionali di chi ci lavora sono il vero patrimonio aziendale.

Le buone notizie per Manfredonia contenute nella legge di bilancio non sono finite qui.

La Regione Puglia contribuirà con 100.000 euro allo sgombero delle ecoballe di rifiuti speciali che minacciano l’ecosistema di Sciale di Lauro. Il fondo è destinato al Comune di Manfredonia che ha già pronto un progetto che consentirà di rimuovere e smaltire una montagna di immondizia, 900 metri cubi, che da oltre un anno appesta il terreno e l’aria di una zona molto prossima alle spiagge della Riviera Sud.

Alle attività di scavo, valorizzazione e promozione del patrimonio archeologico di Siponto è destinato lo stanziamento di 50.000 euro a favore delle Università di Bari e Foggia. È ormai accertato che nel sottosuolo sipontino siano custodite vestigia tra le più importanti e preziose della Puglia, la cui ricerca impiega decine di decine di studenti degli atenei italiani e stranieri. È così che si anima un progetto di archeologia pubblica che anima la comunità manfredoniana e attira viaggiatori e visitatori a migliaia.

Ancora a proposito di cultura, la Fondazione Centro Residenziale di Studi Pugliesi prof. Michele Melillo e il Centro Studi Naturalistici Onlus potranno disporre di un piccolo fondo, 25.000 euro, per continuare a custodire, rendere fruibile e dare valore il patrimonio composto da oltre 20.000 volumi e 3.000 pezzi rappresentativi della cultura popolare dell’area manfredoniana e foggiana che compongono il Museo Etnografico di Siponto.

Infine, confermati i fondi per lo storico carnevale e per il collegamento via mare tra Manfredonia e le Isole Tremiti, ormai parte consolidata della manovra finanziaria regionale.

Grazie al mio impegno e alla sua condivisione con il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il vice presidente Raffaele Piemontese, l’assessore al Bilancio Fabiano Amati e l’intero gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, anche quest’anno, l’attenzione alla comunità manfredoniana sarà tangibile e produrrà buoni frutti.