Approvata la Legge di Bilancio 2024, il presidente Emiliano: “Fatte cose straordinarie”

“Abbiamo approvato il bilancio che contiene cose straordinarie. Innanzitutto abbiamo messo in sicurezza definitivamente l’acqua pubblica, rispettando il referendum in materia, e abbiamo definitivamente assegnato alla proprietà dei pugliesi l’Acquedotto Pugliese. Questo è un risultato che è stato colto ieri all’unanimità tra tutti i consiglieri, così come la gran parte delle norme del bilancio, il che per noi è una cosa di rilievo, pur discutendo dove c’era da discutere, liberamente come la democrazia insegna.

All’interno del bilancio ci sono un’infinità di misure importantissime che riguardano i più deboli, le persone che hanno maggiori difficoltà. Abbiamo provveduto soprattutto alle misure per l’autismo, ma anche a tutte quelle difficoltà quotidiane affrontate dai giovani e dalle persone che non hanno lavoro e supporto. Una legge di bilancio vera, che ha soddisfatto sicuramente me, la Giunta e mi auguro tutti i pugliesi” è il commento del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, a margine dell’approvazione della Legge di Bilancio 2024.