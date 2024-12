Bilancio, Cera replica ai parlamentari di FI

Nota del consigliere regionale Napoleone Cera.

“Ringrazio i parlamentari di Forza Italia per aver dimostrato così eloquentemente che la mia decisione di votare secondo coscienza e nell’interesse dei cittadini pugliesi ha toccato un nervo scoperto. È affascinante osservare come, nonostante i pressanti impegni del bilancio dello Stato, trovino il tempo di concentrarsi sulle mie azioni nel Consiglio regionale della Puglia. Forse se dedicassero altrettanta energia a servire i cittadini pugliesi quanto ne dedicano a criticarmi, potremmo tutti godere di una migliore rappresentanza.

Quanto alla loro accusa di non seguire la ‘logica politica’ e le regole di opposizione, permettetemi di chiarire: la mia fedeltà risiede con gli elettori, non con le direttive partitiche che servono più gli interessi di pochi piuttosto che il benessere collettivo. Il loro riferimento alla mia ‘confusione’ sarebbe divertente se non fosse tragico, considerando che la vera confusione sembra essere sulla differenza tra servire il pubblico e servire la politica.

E per quanto riguarda il loro suggerimento che io debba chiarirmi le idee per il nuovo anno, accetto volentieri il consiglio. Infatti, il mio buon proposito per il nuovo anno è continuare a fare esattamente ciò che ho fatto: ascoltare quelli che mi hanno eletto, non i diktat di un partito che sembra aver dimenticato il motivo per cui è stato fondato.

In conclusione, se la ‘confusione cronica’ significa resistere alla pressione di conformarmi a una linea che va contro i miei principi e quelli dei miei elettori, allora porterò con orgoglio questa etichetta”.