Da Babbo Natale un panettone a tutte le famiglie dei 140 abitanti di Celle di San Vito

Domenica 22 dicembre, dalle 15.30, Santa Claus busserà alla porta di tutti i 90 nuclei familiari del borgo

La sindaca Giannini: “Un dolce pretesto per fare gli auguri personalmente a tutti i cittadini cellesi”

Con la sua slitta, domenica 22 dicembre, dalle 15.30, Babbo Natale visiterà, una per una, tutte le famiglie dei 140 abitanti di Celle di San Vito per consegnare un panettone a ciascuno dei 90 nuclei familiare del borgo. L’iniziativa, che ormai da alcuni anni è diventata una piacevole tradizione, è organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con lo Sportello Linguistico comunale e con l’associazione “Attivamente Insieme”. Assieme a Babbo Natale, ci sarà la sindaca Palma Maria Giannini. “La consegna dei panettoni è un felice pretesto”, spiega la prima cittadina, “un’occasione per farsi gli auguri personalmente, andando casa per casa a trovare concittadine e concittadini, chiedere loro come stanno, scambiare qualche chiacchiera. Per le festività natalizie, inoltre, tornano in paese tante persone originarie di Celle di San Vito che magari vivono altrove da anni. La consegna del panettone, allora, diventa un modo per ritrovarsi e dare il benvenuto a chi è tornato”. Babbo Natale, a bordo della sua slitta, percorrendo stradine e viuzze del borgo le vedrà addobbate, piene di luci, decorazioni, colori natalizi. Il 30 novembre, infatti, Celle di San Vito ha inaugurato la sua veste natalizia accendendo le luminarie artistiche e le installazioni luminose che rendono ancora più grazioso il centro storico del più piccolo comune della Regione Puglia.

Santa Claus passerà anche davanti al grande albero di Natale della Comunità situato davanti alla sede del Municipio e, proseguendo, potrà ammirare anche il grande presepe popolare permanente visitabile ogni giorno dalle 17 alle 20 (info: 329.3153008 – 328.4341123). Come da diversi anni a questa parte, il Natale di Celle di San Vito sarà amico dell’ambiente, poiché sono state scelte luminarie bellissime e a basso costo energetico che un timer provvede a spegnere automaticamente dopo la mezzanotte.