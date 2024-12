Rinforzo in mediana per il Manfredonia: arriva il 2001 Diambo

Nonostante la giovane età, vanta già molta esperienza. Nel 2019 il Pescara lo porta in Italia dalla Francia e colleziona 20 presenze, 7 gol e 1 assist con la Primavera. A marzo il debutto in prima squadra nella partita esterna di Serie B contro il Benevento.

Nella stagione successiva viene promosso in pianta stabile in prima squadra. Totalizza 3 presenze in Serie B e a gennaio si trasferisce al Benevento.

Una parentesi che porta Diambo, il 23 maggio 2021, ad esordire in Serie A nella partita pareggiata per 1-1 contro il Torino. Torna in Abruzzo l’anno seguente e disputa il campionato di Serie C – girone B con il Pescara. Gioca con continuità e tra campionato e play-off colleziona 23 presenze e mette a segno un gol.