Strenna natalizia della Regione

COME una strenna natalizia. Una pioggia di milioni di euro della Regione Puglia destinati ad interventi industriali, ecologici, archeologici, trasporti, ludici, culturali. Nelle vesti di Babbo Natale, il consigliere regionale e capogruppo Pd al Consiglio regionale pugliese, Paolo Campo che nell’annunciare i provvedimenti adottati dal Consiglio regionale, ha evidenziato «l’attenzione tangibile del governo regionale nei confronti della comunità manfredoniana, condivisa dal presidente Michele Emiliano, dal vice presidente Raffaele Piemontese e dall’assessore al bilancio Fabiano Amati».

GRAZIE a questo provvedimento i lavoratori della Manfreplast di Manfredonia, l’Azienda trevigiana dell’ormai estinto “Contratto d’area” che ha chiuso lo stabilimento di Manfredonia a beneficio di quello di Treviso, «saranno i primi a beneficiare dell’intervento della Regione Puglia a sostegno di operazioni di riconversione industriale. Nella legge di bilancio – spiega Campo – è previsto lo stanziamento di 250mila euro destinati all’aggiornamento e la riqualificazione professionale di quanti compiono la coraggiosa scelta di investire su sé stessi e affrontare il mercato contando sulla qualità del proprio lavoro».

L’INTERVENTO è basato sul meccanismo del cosiddetto workers buyout, il procedimento che consente la costituzione di nuova imprenditorialità attraverso il percorso di acquisto di una società, realizzato dai dipendenti dell’impresa stessa. È la strada intrapresa dai trentuno lavoratori superstiti dello stabilimento DOpla, uno dei sessanta insediatisi nell’ambito del progetto “Contratto d’area” di Manfredonia, che hanno costituito la cooperativa “Coopla Green” per riconvertire il dismesso impianto di prodotti monouso in plastica e avviare una nuova linea che utilizzi materiali eco-sostenibili e riciclabili. «Grazie al sostegno finanziario della Regione – rileva Campo – la Coopla Green diventerà un esempio di buona economia e buona occupazione per le piccole e medie imprese pugliesi in cui le competenze professionali di chi ci lavora sono il vero patrimonio aziendale».

CENTOMILA euro sono stati destinati allo sgombero delle ecoballe di rifiuti speciali furtivamente e dolosamente depositate dai “soliti ignoti” in un villaggio turistico abbandonato nei pressi di Sciale Di Lauro sulla riviera sud di Manfredonia. Il finanziamento è stato affidato al Comune di Manfredonia che ha approntato un progetto per rimuovere e smaltire quella montagna di oltre novecento metri cubi di immondizia che ammorba una vasta area prossima alle spiagge del golfo sipontino. Quello della presenza di rifiuti abbandonati dove capita, è un problema che necessita di interventi strutturali non più procrastinabili.

UNO SGUARDO anche alla cultura: 50mila euro sono stati destinati alla «valorizzazione e promozione del patrimonio archeologico di Siponto dove operano le Università di Bari e Foggia». Anche qui si è difronte ad una realtà di grande respiro che andrebbe più e meglio supportata dalle Istituzioni pubbliche per definirne i contenuti e avviare una seria progettazione di allestimento di un Parco archeologico offerto ai visitatori.

Sulla stessa prospettiva è la destinazione di 25mila euro alla Fondazione Centro residenziale di studi pugliesi “Michele Melillo” di Siponto cui è annesso Museo etnografico del Gargano. Una istituzione di grande pregio pressoché ignorata, un patrimonio di oltre ventimila volumi e tre mila reperti rappresentativi delle arti e dei mestieri di una vasta area del Tavoliere.

CONFERMATI altresì i contributi per l’edizione del carnevale 2025 e il collegamento marittimo di Manfredonia con le Isole Tremiti.

Michele Apollonio