Ritucci e Tasso:Censurare il confronto non è mai democratico

Ci rammarica constatare che ciò che di buono e utile era stato ottenuto con una condivisione, tra tutti i consiglieri comunali, dell’ordine del giorno sull’accapo riguardante l’ASE Spa, affidataria dei servizi di raccolta rifiuti e igiene urbana di Manfredonia – presentato a nostra firma durante la trattazione del suddetto argomento nel corso della seduta del 30 dicembre scorso – sia stato danneggiato da un’iniziativa censoria della maggioranza, in danno di un punto di discussione presentato dalla minoranza, su iniziativa di due membri della prima commissione consiliare permanente “Affari generali e Risorse umane”.

Non vogliamo entrare nel merito dell’oggetto da dibattere (Istituzione commissione consiliare speciale, ndr), che sarebbe stato utile e opportuno affrontare in Aula, quanto, piuttosto, stigmatizzare ‘decisamente’ l’intervento di un consigliere di maggioranza, ovviamente utilizzato all’uopo dalla stessa, che ha posto una ‘questione pregiudiziale’ per impedire che l’argomento in programma venisse esaminato e discusso, di fatto cancellandolo dai lavori.

Per l’onestà intellettuale che ci caratterizza, premettiamo che la ‘questione pregiudiziale’ è una procedura prevista dal ‘Regolamento del Consiglio Comunale’.

Però, le domanda che, a questo punto, inevitabilmente sorgono sono:

“Non vi era alcun modo per consentire la discussione in Aula, magari emendando l’accapo?”;

“Perché, sull’onda dell’ostentato spirito collaborativo, la maggioranza non ha chiesto un breve consulto con la minoranza per verificare se fossero attuabili le condizioni per dar corso al dibattito, sulla falsariga di quanto eseguito per l’ordine del giorno su ASE?”;

“Il Sindaco – che spesso invoca collaborazione, condivisione e serenità di comportamenti – non avrebbe potuto intervenire, mediando una soluzione?”.

In questo modo, si sarebbero fugati immediatamente quei dubbi che oggi si insinuano nelle menti più maliziose:

Non è che censurando la discussione si sia voluto evitare l’emersione di questioni ‘scomode’?

Non è che chi ‘dirige’ la coalizione di maggioranza abbia ritenuto l’assessore di riferimento o i propri consiglieri “poco preparati” per affrontare le argomentazioni previste?

Noi non possiamo dare risposte, ma se fossimo consiglieri di maggioranza (cosa che non sarà mai in questa consiliatura e, anzi, dichiariamo la nostra stima ai colleghi della stessa) qualche perplessità ce la porremmo.

Rimane l’amara constatazione che ‘censurare il confronto non è mai democratico’, specie durante un consiglio comunale – che è il luogo istituzionale di massima espressione democratica e di rappresentanza popolare – e che “si è persa un’occasione” per dar seguito all’accennata collaborazione, intravista con la corale adesione all’o.d.g. su ASE, e dare un positivo segnale alla Città.

Ma, passando alla cronaca della seduta assemblare di riferimento, vanno sottolineate due questioni:

La prima è, come più volte sopra riportato, la condivisione di tutto il consiglio dell’ordine del giorno su ASE, presentato, come detto, a nostra firma, contenente un impegno del Consiglio Comunale, concordato tra le parti, “a verificare la sussistenza di tutte le condizioni, subito dopo la ricezione della redigenda relazione finale di controllo e monitoraggio (relazione dell’arch. Pacella, ndr), attraverso l’istituzione di un apposito tavolo di confronto esteso ad ASE SpA, per poi giungere, entro termini strettissimi, ad individuare le modalità di affidamento del servizio di igiene urbana”.

Pertanto, sapremo a breve se questo accordo produrrà risultati apprezzabili.

La seconda è che avremmo votato favorevolmente i seguenti accapi, poiché da noi ritenuti utili per la collettività e la Città:

6) Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 18.05.2023. Obbligo di adeguamento al Piano Comunale delle Coste. Proroga;

9) Rigenerazione urbana – Sviluppo urbano sostenibile: POR PUGLIA FESR – FSE 2014/2020 – Asse XII AZ.12.1 – Parco Grotta Scaloria codice MIR: a1201.27 – Approvazione progetto esecutivo. Variante urbanistica ed apposizione vincolo preordinato all’esproprio.

Cogliamo l’occasione per formulare a tutti i nostri più sinceri auguri per il nuovo anno.

Nota dei Consiglieri Comunali di minoranza

Massimiliano Ritucci (AgiAMO) e Antonio Tasso (Sipontum)