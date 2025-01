Bando pubblico ARCA per formazione di graduatoria finalizzata alla verifica del fabbisogno abitativo per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale a canone sostenibile

È stato pubblicato da ARCA Capitanata, l’avviso per la formazione di una graduatoria finalizzata alla verifica del fabbisogno abitativo per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale a canone sostenibile che potranno rendersi disponibili nei comuni di Foggia e provincia e in tre comuni della provincia BAT ( Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli).

Le domande possono essere presentate dal 13 gennaio 2025 al (entro e non oltre) 14 marzo 2025 , consegnandole agli sportelli di ARCA Capitanata durante gli orari di apertura al pubblico o inviandole tramite PEC ad arcacapitanata@pec.arcacapitanata.it, o inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo A.R.C.A. Capitanata – via Caggese 2 – 71121 Foggia indicando nell’oggetto “Bando Assegnazione Canone Sostenibile”.

Ricordiamo che il modulo per la partecipazione e il relativo Bando e che tutte le informazioni dettagliate, incluse le modalità di compilazione e invio delle domande, sono disponibili sul sito di ARCA Capitanata (www.arcacapitanata.it).