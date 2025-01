Trasporti, dal 15 al 24 gennaio modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica, Pescara-Foggia, per nuovi interventi infrastrutturali di RFI

Dal 15 al 24 gennaio la circolazione ferroviaria sulla relazione Pescara-Termoli-Foggia subirà importanti modifiche a causa di nuovi interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico condotti da RFI fra San Vito-Lanciano (Ch) e San Severo (Fg). I treni a lunga percorrenza e alcuni treni regionali potranno subire deviazioni di percorso, limitazioni e cancellazioni, modifiche già segnalate sui canali di vendita delle imprese ferroviarie. Da qui l’invito dell’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, rivolto all’utenza a informarsi con attenzione prima di mettersi in viaggio e ad avere ancora pazienza.

“L’obiettivo comune è quello che alla fine dei numerosi interventi programmati da RFI si possa avere un’infrastruttura ferroviaria moderna, sicura, affidabile, in grado di garantire una maggiore regolarità del servizio ferroviario e una ottimizzazione dei tempi di viaggio, con benefici soprattutto in termini di puntualità – ha ribadito l’assessore Ciliento -. Ad esempio fra gli interventi infrastrutturali previsti su suolo pugliese ci sono i lavori idraulici propedeutici al raddoppio della tratta fra Ripalta e Lesina.

In questi giorni manterremo un dialogo costante con le imprese di trasporto ferroviario per affrontare qualsiasi tipo di imprevisto dovesse verificarsi, ma confidiamo che i disagi siano ridotti al minimo, anche grazie ai servizi bus sostitutivi e a informazioni all’utenza quanto più capillari e ridondanti possibile.”

Per quel che riguarda la Puglia, i treni del Regionale di Trenitalia fra Termoli e Foggia subiranno cancellazioni e i collegamenti saranno effettuati con bus. I treni del Regionale di Trenitalia Bari-Foggia 4306, 4322 e 4324 saranno interessati da modifiche nell’orario di partenza. Modifiche di orario tra Brindisi e Taranto per il treno Regionale 19984 e tra Bari e Lecce per il treno Regionale 4423. Per le modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza si invita a consultare i canali informativi e di vendita ufficiali delle società di trasporto.