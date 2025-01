Un mare di emozioni: chiude la XXVIII Mostra del Presepio. Il Premio al Merito “Severina Cipolla” al prof. Sante De Biase

Si è conclusa ieri sera, 6 gennaio 2025, la XXVIII Mostra del Presepio organizzata dall’Associazione Italiana Amici del Presepio – Sede di Manfredonia. L’evento, ospitato in Corso Manfredi 108 e aperto al pubblico dall’8 dicembre 2024, ha rappresentato un’occasione unica per celebrare l’arte presepiale, attirando migliaia di visitatori che hanno potuto ammirare opere di straordinaria bellezza ispirate a un tema caro alla nostra comunità: il mare. Quest’anno, infatti, il filo conduttore delle opere esposte è stato proprio il mare, protagonista assoluto del nostro territorio e simbolo di vita, speranza e connessione universale.

Grazie al prestigioso patrocinio della Presidenza del Consiglio della Regione Puglia e del Comune di Manfredonia, la mostra ha offerto uno spazio privilegiato per mettere in luce l’importanza del presepe non solo come tradizione, ma anche come forma d’arte capace di raccontare, attraverso la creatività degli artisti, il legame profondo tra la Natività e le peculiarità della nostra terra. La serata di chiusura, guidata dalla Presidente Lidia Piccolo e dai membri del Consiglio Direttivo, è stata un momento di bilanci, ringraziamenti e progetti futuri.

Alla cerimonia hanno partecipato con grande apprezzamento le autorità locali e nazionali, tra cui la Vice Sindaca Cecilia Simone, l’Assessora Maria Rita Valentino e l’On. Giandiego Gatta, parlamentare della Repubblica, a testimonianza dell’importanza dell’evento per l’intera comunità.

Durante la cerimonia sono stati premiati i vincitori del concorso “Il Presepe più bello”, riservato ai cittadini e alle famiglie, che ha visto il primo premio assegnato alla Sig.ra Antonella Armiento, il secondo premio ex aequo ai Sigg.ri Matteo Di Giorgio e Francesco Zerulo e il terzo premio al Sig. Michele Marinaro. Inoltre, il Premio “Giuria popolare Facebook”, decretato dal voto online, è stato vinto dal Sig. Giuseppe Le Noci.

Uno dei momenti più emozionanti della serata è stato l’assegnazione del Premio al Merito AIAP Sede di Manfredonia “Saverina Cipolla” 2024, intitolato alla memoria di Saverina Cipolla, insegnante e co-fondatrice della Sede di Manfredonia. Quest’anno, il prestigioso riconoscimento è stato conferito al Prof. Sante De Biase, figura di spicco nel panorama artistico locale e nazionale. Il premio, accompagnato da una motivazione dettagliata, celebra non solo l’instancabile impegno del Prof. De Biase nella promozione dell’arte presepiale, ma anche il suo contributo alla crescita culturale e artistica della nostra comunità.

Tra i fondatori della Sede AIAP di Manfredonia nel 1998 e Presidente dal 2009 al 2016, il Prof. De Biase ha guidato con passione e competenza una stagione di grande crescita per la nostra Associazione. Artista sensibile e poliedrico, è noto per la capacità di unire tradizione e modernità nelle sue opere presepiali, che riflettono una profonda ispirazione dalla natura e una visione artistica capace di trasformare il presepio in un’esperienza universale di bellezza e introspezione. Le sue creazioni, sempre curate nei minimi dettagli e con una particolare attenzione alla scenografia, raccontano la Natività in modo originale e toccante, evidenziando al contempo il valore simbolico del presepio come strumento di dialogo tra cultura, fede e arte.

Grazie al suo lavoro instancabile, il Prof. De Biase non solo ha formato nuove generazioni di appassionati e artisti, ma ha reso la nostra Sede un punto di riferimento per l’arte presepiale. La motivazione del premio sottolinea il suo significativo contributo alla valorizzazione di questa antica tradizione, evidenziando il suo ruolo nella promozione di iniziative, mostre e corsi che hanno arricchito il panorama culturale del nostro territorio.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche al Prof. Paolo Di Candia, che con grande generosità ha partecipato alla mostra esponendo cinque splendidi dipinti ad olio, riproduzioni di celebri opere della Natività sparse nel mondo. Il Professore ha inoltre voluto omaggiare la Presidente Lidia Piccolo con un magnifico dipinto raffigurante San Michele Arcangelo, un gesto di grande sensibilità e valore artistico, che ha emozionato tutti i presenti.

La buona riuscita della manifestazione non sarebbe stata possibile senza la preziosa collaborazione delle associazioni e degli enti che hanno contribuito con impegno e dedizione. Un sentito grazie va quindi all’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione “Gen. R. Castriotta” di Manfredonia, alla UISP Comitato di Foggia-Manfredonia, alla Pro Loco Manfredonia, a DauniaTur, all’ANFFAS Manfredonia e alla Scuola Paritaria Bilingue Sacro Cuore, che con il loro supporto hanno reso questa edizione speciale e memorabile.

L’Associazione ha espresso la propria gratitudine alle attività commerciali e imprenditoriali del territorio, il cui sostegno costante rende possibile il mantenimento e la crescita di questa preziosa tradizione. Un ringraziamento di cuore è stato rivolto alle migliaia di cittadini e visitatori che, con il loro entusiasmo e apprezzamento, spronano ogni anno a migliorarsi.

Un particolare riconoscimento va anche alle scolaresche che hanno visitato la mostra, portando con sé l’energia e la curiosità delle nuove generazioni, segno tangibile di un interesse vivo per questa forma d’arte.

Guardando al futuro, l’Associazione ha annunciato con entusiasmo che nell’ottobre 2025 la Sede di Manfredonia avrà l’onore di ospitare il Convegno Nazionale AIAP, un evento di rilevanza internazionale che richiamerà presepisti da tutta Italia e dall’estero. Il convegno, che si svolgerà tra Manfredonia e San Giovanni Rotondo, rappresenterà un’occasione unica per celebrare l’arte presepiale e promuovere il nostro territorio, consolidandone il ruolo di punto di riferimento per questa tradizione.

La chiusura della XXVIII Mostra del Presepio segna il termine di un percorso intenso e gratificante, ma anche l’inizio di nuove sfide e opportunità per continuare a celebrare una tradizione che unisce arte, cultura e spiritualità, con il mare sempre nel cuore e nell’anima delle nostre opere.

Marcello Castigliego

Segretario AIAP Sede di Manfredonia