Associazione Daunia TuR A.P.S, il programma delle nuove iniziative

L’anno 2025 inizia con una serie di appuntamenti imperdibili organizzati dall’Associazione Daunia TuR A.P.S. che grazie al finanziamento POC PUGLIA FESR – FSE 2014-2020 – ASSE VI “TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI” – AZIONE 6.8 “INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE” ha elaborato una ricca e coinvolgente programmazione che prevede attività di visite guidate, escursioni naturalistiche, percorsi enogastronomici, bike tour e passeggiate guidate “a sei zampe” accompagnati dagli animali domestici e con l’ausilio di una guida cinofila. L’obiettivo è sensibilizzare, promuovere e valorizzare i territori di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata ed il cuore del Gargano in Foresta Umbra per coinvolgere i residenti, i visitatori di prossimità ed i turisti che in questi giorni amano trascorrere nella quiete e nelle tradizioni autentiche locali un motivo di richiamo e partecipazione. La destagionalizzazione è diretta allo sviluppo turistico ed economico del territorio che, per essere raggiunto richiede promozione ed una forte “complicità”, in modo da affrontare le esigenze della comunità in maniera sistemica ed olistica secondo una logica di destination management. Il ricco patrimonio dei beni artistici, paesaggistici, storici, sono un fattore di richiamo e motivazione al viaggio poiché la loro testimonianza contribuisce ad arricchire di valori concettuali gli esseri umani, riconsiderando la destinazione in un’ottica di conservazione della memoria storica e testimonianza materiale della cultura e della civiltà del luogo. Il turismo enogastronomico s’interseca in una dimensione territoriale unica: possiede la capacità di esprimere e sintetizzare l’essenza dei luoghi e coinvolgere direttamente e diffusamente la comunità locale, determinando un rafforzamento del senso di appartenenza alla propria terra ed alle proprie tradizioni. Il risultato è un prodotto finale variegato ricco di esperienze e connotazioni culturali, un mix perfetto di antiche usanze e nuove tendenze condite da solidarietà, convivialità e voglia di aggregazione, che porteranno il visitatore ad immergersi da protagonista nelle esperienze emozionali. Vuoi saperne di più? Vieni a scoprire gli eventi di GARGANO WINTER EXPERIENCE e lasciati ispirare!

PRIMO WEEKEND 5 E 6 GENNAIO 2025

1° GIORNO DOMENICA 5 GENNAIO 2025

MATTINA: Ore 10.00 Visita guidata alla Basilica Celeste di San Michele Arcangelo e Rione Junno a Monte Sant’Angelo con Guida Turistica abilitata.

DEGUSTAZIONE: Ore 12.00 (Pancotto con patate, dolci tipici locali).

POMERIGGIO: Ore 15.00 Visita guidata al Castello Museo Archeologico Nazionale con Guida Turistica abilitata e visita del Museo Diocesano di Manfredonia.

DEGUSTAZIONE: Ore 18.00 Degustazione della Farrata.

2° GIORNO LUNEDI’ 6 GENNAIO 2025

MATTINA: Ore 10.00 Visita guidata all’Abbazia di San Leonardo in Lama Volara con Guida Turistica abilitata.

DEGUSTAZIONE: Ore 12.00 (Dolci tipici e distillati locali).

POMERIGGIO/SERA: Ore 16.00 Percorso delle tradizioni natalizie nel centro storico di Manfredonia con trekking urbano e visita dei monumenti, chiese e mostra dei presepi con Guida Turistica abilitata.

DEGUSTAZIONE: Ore 20.00 (Taglieri salumi e formaggi, sushi pugliese, calici di vino locale).

SECONDO WEEKEND 11 E 12 GENNAIO 2025

1° GIORNO SABATO 11 GENNAIO 2025

MATTINA: Ore 9.00 Visita dell’Oasi Laguna del Re in Viale dei Pini a Siponto.

Attività previste:

1) Passeggiata naturalistica e culturale con Guida ambientale escursionistica (ad anello);

2) Birdwatching e Shooting fotografico con esperto;

3) Percorso in e-bike da Piazza Falcone Borsellino di Manfredonia all’Oasi Laguna del Re con accompagnatore cicloturistico (andata/ritorno).

DEGUSTAZIONE: Ore 12.00 presso l’Oasi Laguna del Re tipicità locali (salicornia, mozzarella di bufala e latticini, pane e pomodoro, pane con olio evo, vino).

2° GIORNO DOMENICA 12 GENNAIO 2025

MATTINA: Ore 9.00 Archeotrekking presso la necropoli di Monte Saraceno.

Attività previste:

1) Visita guidata culturale ed archeologica con Guida turistica abilitata;

2) Trekking naturalistico con Guida ambientale escursionistica (andata/ritorno);

3) Shooting fotografico con esperto;

4) Percorso “archeotrekking a sei zampe” rivolto a visitatori con cani e famiglie con Accompagnatore cinofilo (andata/ritorno);

DEGUSTAZIONE: Ore 12.00 (bruschette e la panzanella tipica locale) con visita Museo della civiltà contadina dell’olio extravergine d’oliva.

TERZO WEEKEND 25 E 26 GENNAIO 2025

1° GIORNO SABATO 25 GENNAIO 2025

MATTINA: Ore 10 Visita dell’Abbazia di Santa Maria di Pulsano ed eremi.

Attività previste:

1) Visita guidata culturale con Guida turistica abilitata;

2) Shooting fotografico con esperto;

3) Trekking naturalistico del sentiero Tomaiuolo – Abbazia di Pulsano con Guida ambientale escursionistica (andata/ritorno);

4) Percorso in e-bike del sentiero Tomaiuolo – Abbazia di Pulsano con accompagnatore cicloturistico (andata/ritorno).

DEGUSTAZIONE: Ore 13.00 con visita di orti aziendali (Degustazione di terra: Prodotti tipici locali e preparati dell’orto, calici di vino).

2° GIORNO DOMENICA 26 GENNAIO 2025

MATTINA: Ore 9,00 Visita della Foresta Umbra

Attività previste:

1) Visita guidata culturale del Museo naturalistico e Casa del Boscaiolo con Guida Turistica abilitata;

2) Trekking naturalistico del sentiero Baracconi – Murgia con Guida ambientale escursionistica (ad anello);

3) Shooting fotografico con esperto;

4) Percorso “trekking a sei zampe” rivolto a visitatori con cani e famiglie (ad anello).

DEGUSTAZIONE: Ore 12.00 light lunch a base di prodotti tipici.

QUARTO WEEKEND 1 E 2 FEBBRAIO 2025

1° GIORNO SABATO 1° FEBBRAIO 2025

MATTINA: Ore 9,00 Visita del Bosco Quarto

Attività previste:

1) Trekking naturalistico del sentiero Casa Natura – Valle Ragusa con Guida ambientale escursionistica;

2) Shooting fotografico con esperto;

3) Percorso in mountain bike del sentiero Hotel dei Mandorli – Valle Ragusa (andata/ritorno) con accompagnatore cicloturistico.

DEGUSTAZIONE: Ore 13.00 light lunch a base di prodotti tipici.

MATTINA: Ore 10.00 Visita Parco Archeologico Le Basiliche di Siponto con scavi archeologici, Ipogei paleocristiani di Santa Maria Regina di Siponto e Museo Etnografico Sipontino.

Attività previste:

1) Visita guidata culturale ed archeologica con Guida turistica abilitata;

2) Shooting fotografico con esperto;

3) Percorso “archeotrekking a sei zampe” rivolto a visitatori con cani e famiglie.

DEGUSTAZIONE: Ore 13.00 light lunch a base di prodotti tipici.