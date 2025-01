​​Campo-Parchitelli: “Dalla parte dei lavoratori dei call center. Mercoledì Audizione in Commissione Lavoro”

Nota della consigliera regionale e presidente della VI Commissione Lavoro, Lucia Parchitelli, e del capogruppo PD in Consiglio regionale, Paolo Campo

“Tutti i lavoratori e le lavoratrici meritano pari tutele e diritti e gli operatori di call center non sono certo da meno, anche se così sembrerebbe dall’accordo siglato lo scorso dicembre da Assocontact e CISAL che hanno sottoscritto un CCNL per i call center nel quale viene ridotto il salario dei lavoratori del settore, sono soppresse le tutele per la malattia, vengono ridotte le ore di permesso (ROL) e viene indebolita la clausola sociale per la salvaguardia occupazionale.

Solo in Puglia parliamo di un indotto di circa 5000 operator*, e questi provvedimenti rischiano non solo di avere gravi conseguenze sul futuro occupazionale del settore, ma anche di creare un pericoloso precedente per il mondo del lavoro.

Preoccupati dalla situazione che si è venuta a creare, abbiamo chiesto la convocazione urgente in Commissione Lavoro – con audizione fissata per mercoledì 15 gennaio – dell’assessore Sebastiano Leo, del presidente del Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico produttivo e delle aree di crisi (SEPAC) Leo Caroli, dell’amministratore delegato dell’azienda Assocontact e delle sigle sindacali SLC CGIL, CGIL Puglia, FISTEL CISL, CISL Puglia, UGL, TLC, UILCOM UIL, UIL Puglia in merito alla vertenza Network Contacts di Molfetta.

Con questa audizione e una successiva mozione del Gruppo PD in Consiglio regionale, ribadiremo il nostro no a ogni forma di dumping contrattuale e la rihciesta che in Puglia siano applicati esclusivamente quei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da sempre in linea con i principi di tutela del lavoro e della dignità professionale.

Ribadiamo la vicinanza a tutti gli operatori dei call center, una categoria che troppo spesso si trova a dover fare i conti con contratti di lavoro precari e con condizioni che non rispettano pienamente i loro diritti. Non possiamo più tollerare situazioni nelle quali i lavoratori sono costretti a operare in contesti di sfruttamento: i loro diritti e la loro tutela sono una priorità.

La Regione Puglia è al fianco di ogni singolo lavoratore”