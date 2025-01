IdM aderisce al Comitato per rilancio Ferrovia Manfredonia-Foggia

Italia del Meridione Foggia sostiene il Costituendo Comitato per potenziarla ed elettrificarla migliorando l’accessibilità alla Rete TEN-T dell’UE, con mobilità e sviluppo sostenibile, potenziando attrattività e qualità della vita del territorio garganico e del capoluogo di provincia.

Dopo anni di colpevole abbandono e dismissione delle ferrovie secondarie, da nord a sud, dalla Valle d’Aosta alle Isole, ovunque c’è il rilancio anche grazie a comitati per salvaguardia e valorizzazione.

“Anche a Manfredonia e a Foggia i cittadini di alcune associazioni hanno dato avvio ad un Comitato e una petizione per elettrificare e potenziare la ferrovia Foggia- Manfredonia Stazione campagna incluso il raccordo con il porto alti fondali dalla stazione di Frattarolo e noi di Italia del Meridione aderiamo convintamente – sottolineano dalle segreterie cittadina e provinciale di Foggia – consapevoli della centralità di una tratta strategica per accompagnare: il miglioramento della qualità della vita, di decongestionamento e sicurezza del traffico cittadino, lo sviluppo territoriale e la destagionalizzazione turistica legata ai vari ambiti settoriali in entrambe le Città valorizzando le infrastrutture ferroviarie e puntuali come i tre porti sipontini, l’aeroporto e la piattaforma logistica di Incoronata.”

La migliore connessione con mobilità sostenibile al nodo urbano di Foggia sia con la rete ferroviaria, AV e non, oltre che con l’aeroporto con voli nazionali e, si auspica, internazionali a breve e la piattaforma intermodale di Incoronata, risulta essenziale per lo sviluppo dell’intera provincia Foggia, e quindi anche di Manfredonia e delle altre Comunità garganiche per essere più raggiungibili e, quindi, migliorandone l’attrattività nell’ottica di una sviluppo sostenibile e destagionalizzato.

“Attuare sulla linea Foggia-Manfredonia le stesse modalità di esercizio e di servizio cadenzato esistenti sulla Foggia-Lucera produrrà riduzione delle emissioni climalteranti e decongestionamento del traffico cittadino nelle due rilevanti Comunità e migliorerà l’utilizzo e la valorizzazione del porto turistico e dell’intero litorale, il collegamento con le isole Tremiti dal porto commerciale con la salvaguardia dell’attuale tratta che si vuole dismettere “stazione Campagna-stazione Ovest, oltre alla fruizione del Parco archeologico – rammenta Pasquale Cataneo capogruppo di IdM al Comune di Foggia – e, con la riattivazione del raccordo ferroviario che collega il porto Alti Fondali con la stazione Frattarolo alla linea Manfredonia-Foggia unitamente all’elettrificazione dell’intera linea può realizzare quanto fatto altrove contribuendo alla valorizzazione del trasporto passeggeri, oltre a quello merci in modo integrato mare-ferro-gomma, rendendolo più sostenibile. Peraltro ciò è stato da noi proposto e inserito nelle linee programmatiche di mandato al Comune di Foggia 2023-2028.”

In questo caso gli investimenti avrebbero un duplice ritorno, sia per il trasporto passeggeri consentendo l’utilizzo della ferrovia tutto l’anno che per il trasporto merci dal porto alti fondali con retroporto nella piattaforma logistica intermodale in zona ASI Incoronata. Si garantirà così ai cittadini e alle imprese di Foggia, Manfredonia e delle altre Comunità garganiche di avere le stesse opportunità e servizi che sono già garantiti in altre parti della Capitanata, della Puglia e del resto del Paese.

“Per questi ed altri motivi, parallelamente a quanto già fatto dalle Associazioni promotrici con il sindaco di Manfredonia, sensibile ai temi dei beni comuni e ai principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica ItaIia del Meridione – chiosano dalla segreteria provinciale e cittadina- inviterà le stesse a inviare la stessa lettera inviata al Sindaco di Manfredonia anche a quello di Foggia, impegnandosi, nel contempo, a sostenere l’articolata, sostenibile e inclusiva petizione e l’attuazione del modello di esercizio e degli investimenti già realizzati e funzionanti in Capitanata (es. Foggia-Lucera), in Puglia e nel resto del Paese quale priorità super partes alle forze politiche di maggioranza e minoranza al Comune di Foggia.”

Segreterie cittadina e provinciale IdM Foggia