Le tre sorelle di bronzo

Manfredonia custodisce un gioiello di arte e storia che da decenni impreziosisce Piazza Marconi: la maestosa «Fontana del Pescatore». Realizzata nel 1935 dallo scultore pugliese Tommaso Piscitelli, l’opera fu donata alla città dall’allora Podestà Pietro Simone. Ma sapevate che questa fontana ha due gemelle? Le “tre sorelle”, identiche per forma e spirito artistico, condividono un destino che intreccia bellezza, storia e mistero. La prima fu installata nel 1925 a Torre Mare (BA), fu smantellata durante la Seconda Guerra Mondiale per ricavarne materiali bellici e recentemente riportata al suo antico splendore. La seconda, risalente al 1934, si trova a Santa Flavia (PA), dove solo di recente è stato scoperto che il suo autore è proprio Piscitelli. Tommaso Piscitelli, nato a Giovinazzo nel 1877, è stato un rinomato scultore e fervente sostenitore del classicismo. Contrario alle avanguardie artistiche, che considerava “vere brutture“, Piscitelli lasciò la cattedra di materie umanistiche a Napoli nel 1910 per dedicarsi esclusivamente all’arte. Le sue opere, diffuse non solo in Puglia, ma anche in altre regioni italiane, celebrano l’armonia e la bellezza dell’uomo secondo i canoni classici. Manfredonia conserva un’altra testimonianza del suo talento: la “Fontana Piscitelli“, oggi collocata presso la Chiesa di Sant’Andrea. In origine, la fontana adornava Piazza Duomo, ma nel 1967 fu spostata per consentire il rifacimento della facciata del Duomo e l’installazione di nuove fontane nella piazza. La scoperta di queste opere è stata sorprendente anche per noi, due studentesse del liceo artistico di Manfredonia, che, pur non essendo originarie di questa città, da quattro anni abbiamo imparato a conoscerla e ad apprezzarla come fosse casa nostra. Che questa storia possa aver acceso in voi il desiderio di scoprire altre meraviglie celate tra le strade e le piazze di Manfredonia, una città che non smette mai di raccontare la sua anima attraverso l’arte e la storia.

Balacco Gabriella e Scarpiello Micol Miriam

4^C Liceo Artistico Audiovisivo e Multimediale “Roncalli Euclide Rotundi Fermi”