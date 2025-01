Auto imprenditorialità, a Manfredonia nasce uno sportello per le aziende. Focus dell’Amministrazione Comunale e Confesercenti Foggia per conoscere gli strumenti di finanza agevolata a disposizione

Un focus promosso e organizzato dall’Amministrazione Comunale di Manfredonia e Confesercenti Foggia su “Costruire il domani” si è svolto presso l’aula consiliare del Comune del Comune sipontino. Il sindaco Domenico La Marca ha ringraziato i partecipanti per aver aderito alla costituzione dello sportello per le aziende “fare imprese” e accolto l’invito dell’Amministrazione Comunale ad approfondire i temi dello sviluppo economico locale e la promozione dell’auto-imprenditorialità. Ha inoltre espresso la sua personale soddisfazione sul livello di partecipazione registrata in quanto questa lo aiuto a realizzare il suo sogno di amministrare privilegiando l’ascolto della comunità amministrata e soddisfare, per quanto possibile, le loro esigenze.

E’ seguito l’intervento dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Matteo Gentile, che ha illustrato le funzioni dello sportello “fare impresa” ringraziando Confesercenti. Lorenzo Minnielli di Puglia Sviluppo ha presentato le agevolazioni previste dal suo organismo, e Rosanna Rinaldi, esperta di Finanza Agevolata, che ha trattato le agevolazioni alle imprese gestite da INVITALIA, l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa), rivolte alle nuove iniziative di imprese operanti a livello nazionale.

Lorenzo Minnielli ha illustrato gli strumenti agevolativi gestiti da Puglia Sviluppo S.p.A., società in house della Regione Puglia, rivolte alle nuove iniziative di imprese e alla startup innovative operanti nel territorio pugliese. In particolare N.I.D.I. (Nuove iniziative di impresa), la misura destinata alle fattispecie societarie come Compagini Giovanili, Imprese Femminili, Nuove Imprese, Imprese Turistiche che intendano avviare, sul territorio della Regione Puglia, un’iniziativa imprenditoriale prevedendo un programma di investimenti completo, organico e funzionale; le intensità di aiuto sono pari al 100% per programmi di investimento fino ad € 50.000 euro, pari al 90% per programmi di investimento da € 50.000 e € 100.000, pari al’80% per programmi di investimento da € 100.000 a € 150.000. Forma agevolativa: 50% a fondo perduto e 50% a prestito rimborsabile a tasso zero. Per le Compagini Giovanili ed Imprese Femminili vi è, inoltre, il 25% di assistenza rimborsabile, ciò significa che il fondo perduto può arrivare al 75%.

Minnielli ha proseguito il suo intervento trattando “TECNONIDI”. La misura è destinata alle piccole imprese che, nel territorio della Regione Puglia, intendono avviare o sviluppare piani di investimento a contenuto tecnologico in una delle aree di innovazione e delle “tecnologie chiave” abilitanti. Le società partecipanti dovranno essere startup innovative. Le intensità di aiuto prevedono: un’agevolazione in conto impianti, non superiore ad € 200.000, pari all’80% degli investimenti ammissibili costituita da una sovvenzione pari al 40% del totale degli investimenti ammissibili; ii. un prestito rimborsabile pari al 40% degli totale degli investimenti ammissibili. Una sovvenzione, come contributo in conto esercizio, non superiore all’importo di € 80.000, pari all’80% delle spese di funzionamento ammissibili. Ultimata la relazione l’Assessore Gentile ha chiesto ai partecipanti di intervenire per eventuali richieste di delucidazioni. Dopo aver esaurientemente chiarito le perplessità emerse nel corso del dibattito, Minnielli ha concluso la sua relazione rendendosi disponibile ad assistere le Associazioni ed i Professionisti per tutti i quesiti che dovesse emergere nel corso della compilazione delle richieste di partecipazione ai bandi.

Rosanna Rinaldi, esperta di finanza agevolata è invece intervenuta per trattare gli strumenti agevolativi gestiti da INVITALIA rivolte alle nuove iniziative di imprese operanti a livello nazionale. RESTO AL SUD, misura di investimento rivolta alle società (anche in forma individuale) costituite da soggetti under 56 che alla presentazione della domanda hanno residenza nel Sud Italia, non sono già titolari di altre attività d’impresa in esercizio alla data del 21/06/2017 e non hanno un lavoro a tempo indeterminato. La misura Resto al Sud copre fino al 100% delle spese, con un finanziamento massimo di 50.000 euro per ogni richiedente, che può arrivare fino a 200.000 euro nel caso di società composte da quattro soci. La misura agevolativa è composta da 50% a fondo perduto e 50% a prestito rimborsabile garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI. Gli interessi sono a carico di Invitalia; ON – Oltre Nuove imprese a tasso zero si rivolge alle micro e piccole imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne di tutte le età. Sono ammissibili le imprese che abbiano una compagine sociale composta per almeno il 51% da giovani under 35 e da donne di tutte le età. La forma agevolativa prevedere mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto per progetti d’impresa con spese fino a 3 milioni di euro, che può coprire fino al 90% delle spese totali ammissibili.

L’iniziativa e stata apprezzata dai partecipanti che oltre a esprimere soddisfazione hanno auspicato che si dia continuità e assistenza alle imprese, professionisti e cittadini per aiutarli a creare l’auto-imprenditorialità e servizi alla comunità.