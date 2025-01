“Serissime storie per la felicità”, al Dalla di Manfredonia ritorna il laboratorio degli Apocrifi di teatro canzone per bambini

Al Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia è in partenza un nuovo laboratorio. L’iniziativa – proposta dalla compagnia Bottega degli Apocrifi – rientra fra le attività di “EreTICA”, la stagione di prosa del Dalla ideata e organizzata dal Comune di Manfredonia, Puglia Culture e da Bottega degli Apocrifi.

Dal 28 gennaio comincerà “Serissime storie per la felicità”, un laboratorio di teatro canzone per bambini. Un percorso intensivo fra teatro e musica, attraverso alcune fiabe dei Fratelli Grimm rese vive mediante i corpi, le voci e la musica. Il gioco serissimo del teatro per cantare le storie di domani e per rendere concreti i sogni con gli strumenti del teatro e della musica. Alla guida del laboratorio si alterneranno il M° Fabio Trimigno e Filomena Ferri con la partecipazione di Giovanni Salvemini.

Il corso, che prevede sei incontri e un momento finale di restituzione, si svolgerà al Teatro Comunale “Lucio Dalla” nei seguenti giorni: martedì 28, mercoledì 29 e venerdì 31 gennaio (dalle ore 17.00 alle ore 19.00); martedì 4, mercoledì 5 (dalle ore 17.30 alle ore 19.30) e giovedì 6 febbraio (dalle ore 18.00 alle ore 21.00).

Il costo di partecipazione all’intero laboratorio è di 60,00 euro. Gli iscritti possono essere massimo 18, dai 6 anni compiuti ai 10 anni.

Per avere informazioni dettagliate è possibile contattare la segreteria del teatro Bottega degli Apocrifi: 0884.532829 – 335.244843 – bottegadegliapocrifi@gmail.com.