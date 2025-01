Insediamenti abusivi a Borgo Mezzanone, incontro pubblico Pd: “PNRR offre opportunità senza precedenti”

Il Partito Democratico di Manfredonia ha affrontato pubblicamente il tema dell’impiego dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destinati al superamento degli insediamenti abusivi a Borgo Mezzanone. Un lembo di terra considerato piccolo, ma che racchiude una parte del mondo con tutte le contraddizioni del nostro tempo. Un pezzo di Europa dove le Mafie (straniere e italiane) hanno potuto proliferare, dove le fallimentari politiche di gestione migratoria hanno trovato plastica realizzazione, dove il traffico di stupefacenti e di rifiuti provenienti dal casertano sono diventati core business di associazioni criminali senza scrupoli, dove i residenti della borgata sono stati l’unico avamposto di accoglienza e di umanità in quello che da anni ormai è un inferno. Il Partito Democratico di Manfredonia ha affrontato pubblicamente il tema dell’impiego dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) destinati al superamento degli insediamenti abusivi a Borgo Mezzanone. Un lembo di terra considerato piccolo, ma che racchiude una parte del mondo con tutte le contraddizioni del nostro tempo. Un pezzo di Europa dove le Mafie (straniere e italiane) hanno potuto proliferare, dove le fallimentari politiche di gestione migratoria hanno trovato plastica realizzazione, dove il traffico di stupefacenti e di rifiuti provenienti dal casertano sono diventati core business di associazioni criminali senza scrupoli, dove i residenti della borgata sono stati l’unico avamposto di accoglienza e di umanità in quello che da anni ormai è un inferno.

All’evento sono intervenuti Paolo Campo, consigliere regionale del PD in Puglia, e Leonardo Palmisano, responsabile immigrazione del PD Puglia. Non sono mancati gli interventi dal pubblico, in particolare quelli di alcuni cittadini residenti nella borgata e del segretario provinciale di Europa Verde, Avv. Innocenza Starace.

Questo incontro rappresenta un momento cruciale per la comunità del Partito Democratico che ha potuto esaminare le criticità che da troppo tempo gravano su Borgo Mezzanone.

Il PNRR offre un’opportunità senza precedenti per migliorare la qualità della vita e garantire dignità alle persone che vivono in condizioni di marginalità. Vogliamo ribadire il nostro impegno nel trasformare queste risorse in interventi concreti e duraturi per la borgata, ma come sta già facendo l’amministrazione del sindaco Domenico La Marca chiediamo che le scelte non passino sulla testa delle comunità e degli Enti Locali.