Sold out a Manfredonia per “Uno, nessuno e centomila”. Sabato 25 Primo Reggiani e Jane Alexander rileggono Pirandello

Nuovo sold out al Teatro “Lucio Dalla” di Manfredonia per “EreTICA”, la stagione di prosa promossa dal Comune, da Puglia Culture e da Bottega degli Apocrifi. Sabato 25 gennaio (alle ore 21.00) andrà in scena l’attesissimo “Uno, nessuno e centomila” nell’adattamento curato da Nicasio Anselmo.

A interpretare questa storia che conserva tutt’oggi una sua grandissima attualità ci sarà un gruppo di attori capitanato da due volti noti del cinema, della televisione e del teatro come Primo Reggiani e Jane Alexander. Accanto a loro saranno in scena: Francesca Valtorta, Enrico Ottaviano e Fabrizio Bordignon.

“Uno, nessuno e centomila”, pubblicato nel 1926, è l’ultimo dei romanzi di Luigi Pirandello ed è denso di enigmi. Ironico, grottesco, capace di mettere in crisi la società borghese del primo Novecento: questa è stata (ed è ancora oggi) la forza del capolavoro di Pirandello, che definiva il suo romanzo una “sintesi perfetta di tutto ciò che ho fatto e sorgente di tutto quello che farò”.

In una lettera autobiografica, Pirandello lo definisce il testo un romanzo che scompone la vita, profondamente umoristico e amaro. Il protagonista, Vitangelo Moscarda, è forse uno dei personaggi più complessi della produzione pirandelliana. Prima impacciato e prigioniero delle opinioni altrui, e poi sempre più consapevole e determinato a cercare l’autenticità spirituale dell’esistenza, Moscarda si accorge casualmente che il suo naso pende verso destra e incomincia un viaggio scoprendo ogni giorno che passa di non essere, per gli altri, quello che crede di essere davvero.

Questa maschera complessissima dell’immaginario pirandelliano, incontrando e confrontandosi con una miriade di personaggi, cercherà di distruggere le molte immagini che gli altri vedono di lui, fino a diventare aria, vento, puro spirito.

“Uno, nessuno e centomila”, alla vigilia del compimento di un secolo dalla sua pubblicazione, si rivela ancora un testo straordinario per la capacità di toccare temi estremamente attuali come il rapporto con la natura, con la spiritualità negata dalla società e la corsa frenetica alla ricerca spasmodica del lato migliore di sé stessi.

“Uno, nessuno e centomila” è una produzione di Vela Classica. Testo di Luigi Pirandello. Adattamento e regia di Nicasio Anzelmo. Con: Primo Reggiani, Francesca Valtorta, Jane Alexander, Fabrizio Bordignon, Enrico Ottaviano.

Per informazioni: Bottega degli Apocrifi – Teatro Comunale “Lucio Dalla”, Via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it.

