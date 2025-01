“Un’altra bella notizia, il Senior Park si farà”: l’annuncio dell’assessore all’Urbanistica Mansueto

Sono finalmente ripresi, questa settimana, i lavori per la realizzazione del Senior Park, un nuovo parco urbano pensato per riqualificare un’area degradata nella nostra città, necessario per migliorare la qualità della vita della nostra comunità.

Finanziato dalla Regione Puglia nel 2019, per un importo di 740 mila euro, nell’ambito dei fondi della rigenerazione urbana 2014/2020, i lavori erano fermi da tantissimo tempo a causa di problemi di natura tecnica/amministrativa, finalmente superati in questi primi mesi di amministrazione, grazie all’impegno, alla dedizione e alla professionalità della tecnostruttura comunale, alla quale esprimo un sentito ringraziamento, nonché alla nuova e proficua interlocuzione attivata con gli uffici della Regione Puglia.

Il Parco sarà dotato di aree verdi, panchine e aree ombreggiate, percorsi pedonali, campo da gioco multifunzionale, aree per svolgere attività fisica e ricreativa in favore di anziani, famiglie e giovani, così da rispondere ad una delle esigenze della nostra città: riqualificare aree urbane degradate in nuovi spazi pubblici sicuri e accoglienti, dove poter trascorrere il tempo libero e socializzare, favorendo dunque la creazione di luoghi di comunità.

Non ci credeva più nessuno e invece il Senior Park si farà!

Siamo consapevoli dei ritardi che ha maturato la nostra città in questi anni, ma abbiamo il coraggio e la forza di credere ancora che lavorando ogni giorno con impegno, passione e abnegazione possiamo migliorare la nostra comunità.