“Con il diabete si può”, Progetto ASL Foggia per le persone con diabete in età evolutiva

Sabato 25 gennaio, alle ore 9.30, presso la Sala Consiglio della Provincia di Foggia (Piazza XX Settembre), si terrà l’incontro di educazione alimentare “Con il diabete si può”, organizzato dalla ASL di Foggia in collaborazione con l’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza e con l’Associazione Giovani Diabetici della Capitanata.

L’incontro è rivolto a genitori, educatori e famiglie di bambini e ragazzi con diabete di tipo 1, con l’obiettivo di fornire strumenti pratici e concreti per una gestione quotidiana più serena e consapevole della malattia.

Durante l’evento, si discuteranno temi fondamentali per la gestione del diabete, come la corretta alimentazione, la gestione dell’ipoglicemia durante l’attività fisica e il controllo dei pasti in occasione di momenti ricreativi. Sarà anche un’occasione di approfondimento interattivo delle tematiche con il team diabetologico, che sarà a disposizione per chiarimenti e indicazioni relativamente alla gestione quotidiana del diabete.

Nel corso dell’evento verrà condiviso un opuscolo informativo realizzato grazie alla collaborazione del personale medico e sanitario delle AA.SS.LL. pugliesi. Verranno inoltre presentati i risultati di un questionario somministrato a circa 100 genitori e familiari, che ha permesso di evidenziare le problematiche legate agli episodi di ipoglicemia.

A metà mattinata, è prevista una “merenda educativa”, curata dall’I.I.S.S. “Luigi Einaudi” di Foggia, un momento di confronto che permetterà di mettere in pratica le indicazioni alimentari fornite dal team diabetologico.

Questo incontro rappresenta un’importante occasione di scambio e aggiornamento, che punta a sensibilizzare e supportare le famiglie nella gestione quotidiana del diabete nei bambini e dei ragazzi, contribuendo a promuovere l’adozione di buone pratiche alimentari e un approccio più autonomo e consapevole alla patologia.

L’evento rientra nell’ambito del Progetto “DIABETES ON THE WAVES 2024”, finanziato dalla Regione Puglia -art. 37 L.R. n. 32/2023.