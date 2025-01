Verso le Regionali 2025, al via la conferenza programmatica del Pd Capitanata. d’Arienzo: “Con l’ascolto dei territori disegneremo il futuro della Puglia insieme”

Si è svolta martedì 28 gennaio la Direzione Provinciale alla presenza del Segretario Regionale Domenico de Santis e del Segretario Provinciale Pierpaolo d’Arienzo. L’incontro ha segnato l’avvio del percorso di preparazione alla Conferenza Programmatica del PD Puglia e del Pd di Capitanata.

“Abbiamo avuto una bellissima direzione provinciale qui a Foggia. Nelle prossime settimane daremo il via alla conferenza programmatica con 10 gruppi di lavoro regionali e poi territoriali in ogni provincia pugliese. Il nostro obiettivo primario è costruire il programma del Partito Democratico per la Puglia 2030, che presenteremo ai nostri alleati. Questo programma metterà al centro i problemi dei cittadini. Successivamente, ci dedicheremo alla costruzione delle alleanze con le forze politiche e, infine, alla scelta del nostro candidato o candidata alla presidenza della regione” – dichiara il Segretario Regionale Domenico de Santis, che continua – “I temi fondamentali su cui lavoreremo saranno l’ambiente, il lavoro – con particolare attenzione alla mancanza di lavoro, al lavoro precario e a quello esistente – e lo sviluppo del nostro sistema industriale, tenendo conto della transizione ecologica. Vogliamo creare le condizioni affinché i nostri giovani possano ritornare qui per lavorare e per avviare nuove imprese. Ci concentreremo sullo sviluppo e sulla capacità del nostro territorio di evolversi e di abbracciare pienamente il futuro.”

Per Pierpaolo d’Arienzo, segretario del Pd di Capitanata – “L’obiettivo della conferenza programmatica è la costruzione della piattaforma programmatica per il prossimo governo regionale. La nostra visione, quella del Partito Democratico della Puglia del 2030, prevede un evento itinerante che coinvolgerà non solo gli iscritti al partito, ma anche esponenti del mondo imprenditoriale, della sanità, dell’agricoltura, dell’associazionismo e del welfare. Insieme a loro, costruiremo un nuovo modello di sviluppo per la Regione Puglia, in cui il Partito Democratico sarà sempre più una forza politica protagonista.”