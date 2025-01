Emergenza idrica, Tutolo e Barone rispondono a FdI: ‘Polemica inutile, non sanno che è il Governo a dover mediare col Molise’

È la risposta del consigliere regionale Antonio Tutolo (capogruppo di “Per la Puglia”) e della collega Rosa Barone (Movimento 5 Stelle) alla nota inviata sul tema della gestione della crisi idrica.“Nel merito – aggiunge il consigliere – è bene ricordare che chi deve sbloccare la situazione è il Governo nazionale, perché l’auspicato accordo con il Molise, indicato poco fa anche dal presidente Michele Emiliano, non si raggiungerà mai per via della indisponibilità della controparte e che in realtà non ha motivo di esistere. Si tratta di una questione in cui l’esecutivo di Giorgia Meloni ha il ruolo principale di mediazione, e sarebbe opportuno farlo anche con una certa velocità. Far finta di non sapere che un conto è la disponibilità di un assessore pugliese a realizzare un’opera e un’altra è indurre a procedere una regione riluttante, in questo caso il Molise, è quantomeno sconcertante. Ricordiamo anche che sul tavolo non c’è solo la condotta del Liscione ma anche Piano dei Limiti, il cui finanziamento è stato dirottato in Abruzzo, dopo il terremoto de L’Aquila, e infine la diga di Palazzo D’Ascoli, che attende da decenni di essere finanziata. C’è da lavorare e non da fare polemiche inopportune. Per questo è inutile cercare di sviare o di confondere i cittadini; le futili insinuazioni non ci interessano e non aiutano a risolvere un’emergenza che è sotto gli occhi di tutti, mentre ci interessa molto trovare la soluzione a un problema di forte gravità, e nei prossimi anni lo sarà ancora di più. Se i colleghi di Fratelli d’Italia se ne vogliono occupare insieme a noi, ne siamo felici. Per noi è importante risolvere il problema e non perderci in chiacchiere. Non c’è più tempo da perdere”.