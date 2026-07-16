Alla scoperta del Gargano sotterraneo: tornano le visite guidate alla Grotta di Pian della Macina

Il Gruppo Speleologico ARGOD, in collaborazione con il Comune e la Proloco di San Nicandro Garganico, presenta due appuntamenti speciali il 23 luglio e il 21 agosto per esplorare uno dei tesori carsici più affascinanti e nascosti della Puglia.

San Nicandro Garganico (FG) – Un viaggio straordinario tra scienza, storia ed esplorazione nel cuore del Promontorio. Il Gruppo Speleologico ARGOD annuncia l’apertura delle prenotazioni per le visite guidate alla Grotta di Pian della Macina, un autentico gioiello del carsismo pugliese.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di San Nicandro Garganico e organizzata in sinergia con la locale Proloco, si snoderà in due appuntamenti estivi, previsti per giovedì 23 luglio e venerdì 21 agosto. A partire dalle ore 16:30 e fino alle 20:30, speleologi esperti accompagneranno i visitatori in un percorso guidato suddiviso in turni della durata di un’ora ciascuno. Durante l’esplorazione verranno svelati i segreti geologici, la morfologia e la delicata bellezza di un ecosistema ipogeo unico nel suo genere.

L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per appassionati di natura, turisti e residenti che desiderano conoscere l’ambiente sotterraneo della Puglia, vivendo da vicino l’emozione dell’esplorazione in totale sicurezza. Il filo conduttore dell’iniziativa unisce l’emozione della scoperta alla promozione di una cultura di profondo rispetto e tutela del patrimonio naturale.

Per garantire la massima sicurezza dei partecipanti e preservare l’integrità del delicato ambiente carsico, le visite guidate sono a numero chiuso e richiedono la prenotazione obbligatoria. Le iscrizioni si apriranno ufficialmente una settimana prima di ciascun evento e dovranno essere effettuate tramite la compilazione di un modulo telematico disponibile all’indirizzo internet bit.ly/piandellamacina2026.

Al fine di consentire uno svolgimento ottimale delle attività, gli organizzatori ricordano che per accedere alla grotta è obbligatorio munirsi di scarpe comode, preferibilmente da trekking, e di un abbigliamento idoneo all’ambiente ipogeo.

Per ulteriori informazioni e per seguire gli aggiornamenti sull’evento, è possibile fare riferimento ai canali di comunicazione ufficiali del Gruppo Speleologico ARGOD.