Il “Fareassieme” per una società più inclusiva e solidale

Mercoledì 15 Luglio 2026, il litorale di Siponto si tinge di tanti colori: Inclusione, rispetto, condivisione, Oltre ogni limite. La moltitudine di sguardi, sorrisi, canti e balli si unisce in un abbraccio solidale in cui le differenze si mescolano tra loro, generando un caleodoscopio di colori vivaci. Tutto ciò rappresenta il frutto dell’arduo “lavoro sociale di rete” realizzato da tante associazioni di volontariato di Capitanata coordinate da Giovanni Cotugno, presidente dell’ASD “Gargano2000”, attivo sul territorio di Manfredonia da vent’anni. Lo Sport unisce tante persone speciali, grandi e piccini, che hanno partecipato al torneo di Beach Soccer svoltosi nello stabilimento balneare del “Lido Adriatico” di Siponto. Il leitmotiv è: “La forza di stare insieme oltre ogni confine mentale”. Ai saluti istituzionali si è associato il Sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca accolto affettuosamente dai ragazzi/e delle tante associazioni aderenti all’iniziativa solidale, il garante regionale dei diritti delle persone con disabilità e l’ex garante Avv Di Staso di Manfredonia. Nella rete del “Fareassieme” è presente Antonio Lo Conte, presidente dell’ANPIS Associazione Nazionale Polisportive per l’inclusione sociale Puglia. Egli sostiene ai microfoni di Manfredonianews che “la Salute mentale deve diventare una priorità per la nostra società troppo egoista che tende a emarginare chi soffre un disagio complesso. L’attività della nostra Associazione di volontariato lega attraverso lo Sport tante realtà della Capitanata e di altre province pugliesi affinché si possano abbattere le barriere dello stigma del disagio psichico, percorrendo insieme la strada della solidarietà”. All’evento sportivo solidale è presente anche Monica Mantovano, presidente della neonata Rete MoVI Manfredonia, la nuova realtà territoriale del Movimento di Volontariato Italiano che unisce in rete le associazioni, gruppi spontanei e cittadini impegnati nella promozione della solidarietà, della partecipazione attiva e dello sviluppo sociale della comunità.

Al Torneo di calcio, svolto in spiaggia, ha prevalso la voglia di stare insieme, giocando e divertendosi con balli e canti che hanno coinvolto tutti gli ospiti e i visitatori/clienti del lido Adriatico. (foto e video in calce all’articolo)

Nella nostra società post moderna, le persone con fragilità, sperimentando mutevoli identità nella Rete dei Social network, potrebbero perdersi nel cyberspazio e vivere una condizione di solitudine, nonostante la presenza di “amici” più virtuali che reali. Ciò potrebbe condurli alla depressione che se non curata in esordio potrebbe cronicizzarsi nella vita adulta. La possibile soluzione “al male di vivere” del nostro secolo è l’associazionismo che sostiene con l’auto-mutuo-aiuto quanti soffrono un disagio complesso. La Rete MoVI della Mantovano, insieme alla Gargano2000 di Cotugno e all’ANPIS di Lo Conte, hanno ringraziato i proprietari del Lido Adriatico e le famiglie presenti, auspicando che la Comunità di Manfredonia possa rinvigorire il Capitale sociale attraverso l’operato solidale di tutti.

Grazia Amoruso