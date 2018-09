RUGBY: un Manfredoniano alla guida tecnica della “Unione Rugbistica Anconitana”

Si arricchisce l’elenco dei Sipontini che, pur vivendo per ragioni di lavoro lontani dai propri luoghi di origine, danno lustro alla nostra città in campo sportivo e non solo.

Oggi è la volta di Marco Gallifuoco, apprezzato giocatore ed allenatore di rugby che dalla prossima stagione (campionato 2018/2019) ricoprirà il prestigioso ruolo di Direttore Tecnico Senior e Under 18 dell’Unione Rugbistica Anconitana, società iscritta nel Campionato di C1 “Emilia – Marche – Abruzzo”. Le responsabilità derivanti dalla prossima carica dirigenziale, inoltre, dovranno essere condivise con quelle afferenti all’incarico di allenatore della squadra Senior, nonché dell’Under 16.

Gli impegni futuri saranno davvero estenuanti ed incalzanti, ma siamo certi che l’esperienza, la competenza e la passione pura che Gallifuoco ha sempre nutrito per questa disciplina sportiva lo sosterranno nei momenti più ardui! Del resto Marco si è formato nella culla del rugby nazionale, avendo militato in serie C come giocatore (pilone) nella Lagaria Rugby di Rovereto (TN), iscritta nel Campionato Veneto, dove è stato anche allenatore del settore giovanile.

Prima di conseguire il tesserino di allenatore di primo livello (2011), inoltre, Gallifuoco ha giocato anche nel Cus Foggia Rugby (Campionato serie C Puglia e Basilicata).

La sua professionalità è stata messa a disposizione qualche anno fa anche per riportare il rugby a Manfredonia, quando assieme a Raffaele Gramazio ha fondato la ASD Manfredonia Rugby, società confluita successivamente nel Cus Foggia.

Le riconosciute doti anche di allenatore, applicate dal Veneto alle Marche, passando per la Puglia, gli hanno consentito di raggiungere gli attuali livelli, conquistati dopo essersi messo in discussione anche recentemente ad Ancona, dove ha allenato negli ultimi anni le selezioni giovanili a partire dall’Under 14.

Formuliamo, quindi, al nostro Marco ed a tutto lo staff tecnico della formazione biancoverde anconetana un grosso in bocca al lupo per gli imminenti impegni, con l’auspicio che possano ottenere i risultati migliori!

P.G.