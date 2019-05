Sviluppo e finanziamenti per turismo, pesca ed agroalimentare. Il Gal Daunofantino ne ha discusso con il commissario Piscitelli

Si è lo scorso mercoledì a Palazzo San Domenico l’incontro istituzionale tra il Prefetto dott. Vittorio Piscitelli – Commissario prefettizio del Comune di Manfredonia – e Michele d’Errico – Presidente del Gal DaunOfantino – , durante il quale si è dibattuto e ci si è confrontati sulle prospettive di sviluppo del territorio sipontino, in primis quelle dei settori agricolo, ittico e turistico.

Il Presidente d’Errico ringraziando il Commissario per aver accettato la richiesta d’incontro, ha presentato la mission e le opportunità finanziarie del Gal, mettendo in luce il ruolo di agenzia di sviluppo ricoperto dal 2003 ad oggi; arco di tempo durante il quale, attraverso risorse comunitarie, sono stati investiti sul territorio, a favore di Enti ed imprese, circa 10 milioni di euro.

Da qualche mese è stata avviata anche la nuova programmazione che ha visto il Gal aggiudicatario di un bando il cui finanziamento plurifondo (Feamp e Feasr) è pari a € 7.780.000,00 a valere sul Psr Puglia. Gli obiettivi del nuovo Piano di Sviluppo Locale sono: attuare uno sviluppo integrato per migliorare la qualità della vita della popolazione locale; avviare politiche ed interventi trasversali e complessi per favorire l’offerta turistica, l’innovazione sociale e la qualità dei servizi; salvaguardare e valorizzare patrimonio naturale, storico e culturale; favorire lo sviluppo della competitività soprattutto in ambito di turismo sostenibile e innovazione nelle filiere produttive, con particolare riferimento all’agricoltura e alla pesca. Tali importanti risorse saranno rese fruibili per Enti (in primis i Comuni dell’area Gal) ed imprenditori attraverso appositi bandi tematici.

Il Presidente d’Errico ha altresì la fornito la disponibilità del Gal a contribuire alla valorizzare della città e del suo patrimonio turistico, nonché a collaborare affinchè siano organizzate attività di animazione e promozione (come il Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi ed altri eventi) che ne aumentino l’attrattività in periodi nevralgici come l’estate.

Durante l’incontro, ritenuto dal Commissario Piscitelli molto utile ed interessante, il Presidente d’Errico, presentando “Manfredonia in Rete” (Contratto di Rete degli operatori turistico-commerciali, di cui il Gal è promotore e capofila), ha posto l’accento sulla necessità di instaurare un dialogo costante e risolutore tra la Pubblica Amministrazione ed il mondo delle imprese, al fine trovare risposte burocratiche ed operative alle necessità dei privati, nel pieno e reciproco rispetto della legalità e del buonsenso.

