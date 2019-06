La Delfino Manfredonia premiata alla Camera dei Deputati (Foto)

La delegazione della Delfino ancora una volta viene premiata a Roma, oramai non importa quali siano i colori della maglia indossata, i ragazzi riescono a portarli a Roma nei piani alti del governo italiano.

Un appuntamento quasi fisso che dimostra la valenza del progetto Delfino Manfredonia.

Il Senato nel 2018, alla Camera nel 2019, leader indiscussi nel campionato di Quarta Categoria Puglia, torneo di calcio a7 della FIGC i colori della nostra città grazie alla Delfino sono sempre presenti nelle grandi occasioni.

La vittoria del campionato 2019 ha permesso ai ragazzi della Delfino di partecipare alla prima Special Cup di Coverciano dove le squadre vincitori dei rispettivi tornei, si sono affrontate in un girone ad eliminazione diretta. Qui i delfini sipontini dopo aver vinto lo Spezia, sono usciti sconfitti ai quarti da un Novara FS che ha dimostrato sul campo una organizzazione migliore.

I successi in questo campionato non sono solo sportivi, ma anche televisivi, infatti i ragazzi della delfino hanno vinto il format “….4 Special History” un concorso nazionale organizzato da Quarta Categoria in collaborazione con Mediasport Chanel – Sky.nella sezione:

QUARTA CATEGORIA: EMOZIONE PURA (un momento immortalato nel percorso della scorsa stagione sportiva)

La premiazione alla Camera dei Deputati si è svolta Mercoledì 26 Giugno, qui la delegazione sipontina ha incontrato i grandi del mondo del calcio italiano, Galliani, Albertini, De Laurentis, Gravina, Tavecchio…ecc.

Anche l’On. Antonio Tasso, ha voluto condividere il cerimoniale della premiazione con la delegazione sipontina composta dal Vice Capitano della squadra Cosimo Balsamo, dal tecnico Saverio Azzarone e dal dirigente prof. Antonio Marinaro.