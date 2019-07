Come puoi lavorare in Hotel: le mansioni e la formazione richiesta

L’ambito professionale degli hotel racchiude molte opportunità lavorative, anche nella nostra città Manfredonia, molte aperte a chi ha una laurea in scienze del turismo ma non solo. Ecco un breve articolo che vi aiuterà a cogliere tutte le sfaccettature di questo settore, sulla base dei requisiti richiesti e delle caratteristiche salienti che potranno permettervi di accedere ad interessanti e stimolati posizioni occupazionali.

Gli hotel rientrano a tutti gli effetti nel settore turistico alberghiero, uno degli ambiti che genera più occupazione al mondo e che solitamente viene suddiviso in due macro-aree: le catene alberghiere più importanti ed organizzate e le realtà più piccole, a gestione individuale o familiare.

In tema di lavoro, la differenza tra queste due è la possibilità di accedere ad un colloquio rispettivamente candidandosi online o, viceversa, portando personalmente le proprie referenze in sede. In generale, la tipologia di lavoro che questo ambito propone è molto faticosa. A seconda del proprio ruolo, può prevedere turni estremamente lunghi, ben più estesi di altre tipologie di lavoro come quello impiegatizio.

LAVORARE IN HOTEL: LE MANSIONI RICHIESTE

Come abbiamo accennato, l’hotel è a tutti gli effetti un universo complesso, con mansioni che si intrecciano in un rapporto di complementarietà a fronte di responsabilità e competenze molto differenti tra loro.

Ecco i principali ruoli attivi all’interno di un hotel:

– DIRETTORE GENERALE. E’ il manager della struttura, colui che la controlla e la dirige, con responsabilità anche sullo staff amministrativo. In particolare si occupa della gestione delle risorse finanziarie e dei beni patrimoniali. Tra le funzioni operative è senza dubbio quella che si distingue per il livello più alto. Il direttore generale si occupa inoltre della gestione delle Risorse Umane.

– ADDETTO ALL’ACCOGLIENZA OSPITI. In questa categoria rientrano differenti professionisti, dalla vigilanza, ai portieri, all’addetto alla reception. Questo ruolo è senza dubbio estremamente esposto alla necessità di fare turni per orari estesi e spesso scomodi, comprese le festività naturalmente e i week end.

– SERVIZIO RISTORANTE E BAR. Di questo settore fa parte tutto il personale impiegato nelle cucine o presso il servizio bar, dunque: cuochi con relativi aiutanti e camerieri in primis.

– SERVIZIO PULIZIE. Si tratta di addetti al servizio sui piani, per il rifacimento delle camere e la pulizia dei corridoi e degli spazi comuni.

– SERVIZI OPZIONALI. A seconda del livello dell’hotel e del servizio che si intende offrire alla propria clientela, le strutture turistiche possono necessitare di figure opzionali, come guide turistiche, fotografi, animatori, autisti, giardinieri, massaggiatori, parrucchieri, estetisti, personal shopper, personal trainer e addetti alla SPA.

Abbiamo appena visto quelli che sono i ruoli principali che ruotano attorno al settore turistico alberghiero, si tratta di categorie generali utili per individuare tutte le mansioni richieste.

Bisogna precisare che, a livello di servizio offerto, più la struttura si pone come obiettivo uno standard elevato e più il personale dovrà essere altamente qualificato, preparato e certificato. Il numero di impiegati in ogni settore dipende invece dalla mole della clientela: se l’albergo offre numerose camere, affinché il servizio sia impeccabile, dovrà avere a disposizione un nutrito schieramento di addetti ai vari ruoli.

LAVORARE IN HOTEL: GERARCHIE E CONTRATTO

Specialmente quando il personale è numeroso, le gerarchie interne ai vari settori sono essenziali per mantenere ordine nella quotidianità lavorativa e far funzionare questa enorme macchina, in maniera armoniosa, impeccabile e proficua. Un esempio è quello della cucina, dove al cuoco responsabile in prima linea, vengono affiancati il capo cuoco, il cuoco unico e via così fino ad arrivare ai camerieri.

I lavoratori degli hotel sono inquadrati solitamente con un Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del Turismo, con quattordici mensilità.

LAVORARE IN HOTEL: QUALI REQUISITI BISOGNA AVERE?

Come abbiamo accennato prima, il livello di preparazione richiesto ai dipendenti di un Hotel può variare molto, coerentemente con il servizio che si vuole offrire ai propri ospiti: dunque l’Albergo rinomato, appartenente ad una grande catena internazionale, pretenderà referenze molto elevate e una vasta esperienza, mentre l’hotel a gestione individuale potrà essere tendenzialmente più disposto ad investire sulla formazione di risorse junior, tramite affiancamento.

Ecco un elenco dei requisiti base:

QUALIFICHE DI STUDIO. In generale, per lavorare in questo settore viene richiesto il Diploma di Istituto Alberghiero o, in alternativa, una qualifica professionale inerente ed equivalente. Questo vale per le mansioni di responsabilità inferiori.

L’addetto alla reception dovrà certamente vantare una formazione adeguata, in termini di lingue straniere fluenti scritte e naturalmente parlate. Dovrà avere nozioni organizzative, capacità di problem solving, flessibilità ed elementi di contabilità per gestire i pagamenti. In particolare, per questi professionisti sono consigliati dei corsi di accoglienza turistica che determinano una referenza privilegiata agli occhi del management.

Il Direttore Generale dovrà invece essere possibilmente laureato ad esempio presso la facoltà di Economia, o aver conseguito qualche master specialistico mirato a tematiche legate al turismo. Il master in Tourism Management è un ottimo esempio.

LINGUE STRANIERE. Essenziali per lavorare nel settore turistico ed alberghiero, la conoscenza quantomeno dell’inglese è una condizione irrinunciabile. La padronanza di altre lingue sarà un fattore di favore, soprattutto in virtù del business e della clientela più frequente dell’esercizio alberghiero.

UTILIZZO DI SOFTWARE DEDICATI. In ambito alberghiero, specialmente per alcune mansioni, è indispensabile saper usare il computer e adattarsi all’acquisizione di specifici programmi gestionali per l’accoglienza e il congedo degli ospiti, per esempio.

In generale è bene che si conoscano i principali elementi di informatica e che si padroneggino i programmi base, ciò fornirà più sicurezza e maggiore flessibilità durante l’apprendimento di software studiati ad hoc.

Per essere al passo con la tecnologia sarà fondamentale conoscere Microsoft Office, in particolare Word, Excel e Outlook per la gestione delle email in entrata e in uscita.

INCLINAZIONI PERSONALI. Ultime ma non per importanza: la gentilezza, la cordialità e la disponibilità verso il prossimo. Si tratta di qualità davvero imprescindibili per lavorare in questo settore. E’ necessario inoltre avere ottime doti relazionali e comunicative. La flessibilità di fronte ai fuori programma e la capacità di problem solving non avranno prezzo agli occhi dei responsabili delle risorse umane.

In conclusione, se si desidera intraprendere un’attività lavorativa nel settore Turistico Alberghiero, è bene organizzare le proprie competenze a valutare quali corsi affrontare per regolarizzare il proprio curriculum e le proprie referenze agli occhi dei potenziali datori di lavoro. Per avere un elenco degli operatori del settore turistico della zona è possibile contattare lo IAT del Comune di Manfredonia.

Ciò permetterà quantomeno di iniziare a fare esperienza in un Hotel a conduzione individuale, meno strutturato, per poi passare a realtà internazionali, con approcci più funzionali e rigorosi.