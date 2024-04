Conte stacca la spina di Micky de Finis

Quel che va accadendo in queste ore nella Regione Puglia, tra inchieste ed arresti dentro e fuori il campo largo, riporta in superficie il tema della morale nei palazzi del potere. Siamo di fronte ad un punto di non ritorno ? Come interpretare la scelta di Giuseppe Conte ? E cos’altro deve ancora accadere per rimettere al centro della discussione di tutti gli schieramenti la questione della morale pubblica? In questo editoriale Micky de finis, analista politico di lungo corso, certifica la cifra di un contesto a dir poco inquietante che volentieri pubblichiamo a beneficio dei nostri lettori ed ascoltatori.

Condividi l'articolo o Stampalo!