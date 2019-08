BARI – I soldi del Psr 2007-2013 sono stati usati in maniera impropria, in particolare per rimborsare i danni causati dall’alluvione del 7 e 8 ottobre 2013. È quanto la Corte dei conti europea ha contestato nelle scorse settimane ai magistrati contabili italiani, dopo l’audit svolto in Puglia a febb