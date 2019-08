Trend negativo del turismo in Puglia, quali sono i motivi?

Da un’indagine curata dal Sole 24 Ore che coinvolge settemila operatori turistici, emerge chiaramente un trend negativo delle presenze sulle spiagge Salentine, sembra infatti che rispetto allo scorso anno la Puglia abbia subito un -11% di turisti. Questa flessione costerà alle strutture ricettive un 14% in meno del fatturato.

Le destinazioni italiane più gettonate dai turisti

Riccione anche quest’anno è stata decretata la location che fa tendenza insieme a Milano Marittima e Forte dei Marmi. Le più ospitali sono San Benedetto del Tronto e Jesolo, precedute solo da Rimini che è stata battezzata come la destinazione più accogliente. Invece Sabaudia, Budoni e Isole Egadi vengono identificate come località perfette per una vacanza all’insegna del relax. Tra le città per un viaggio low cost spiccano Alba Adriatica e Francavilla a Mare, mentre Porto Cervo è riservata al turista che non si pone il problema del costo. Le destinazioni Pugliesi di Gallipoli e Porto Cesareo invece polarizzano i viaggi dei giovani e sono fregiate per essere cool e divertenti.

Quali sono i motivi del trend negativo in Puglia?

Dagli albergatori ai ristoratori, ma anche stabilimenti balneari e in generale tutti i cittadini pugliesi si pongono la stessa domanda, quali sono i motivi di questa flessione negativa?

Lo abbiamo chiesto un parere a Antonio Fusaro di villaggiestivi.com, professionista del turismo che propone soggiorni in villaggi turistici, ecco cosa è emerso:

fino a pochi mesi fa le case in affitto era strapiene e per trovare un tavolo al ristorante era indispensabile prenotare, adesso anche le strade dei paesi e le spiagge sono molto meno affollate, la percezione in alcune città, come ad esempio Gallipoli, è allarmante, c’è addirittura chi parla di un -40% di villeggianti.

Quali sono i motivi? Difficile individuarli, sicuramente i prezzi si sono alzati drasticamente negli ultimi tempi, se prima la puglia era una meta per tutti, oggi per soggiornare in hotel, oppure in case in affitto, il costo da sostenere è piuttosto alto. Inoltre il boom degli anni scorsi non è stato accompagnato da investimenti pubblici importanti atti a migliorare i servizi e l’accoglienza per i turisti.

Come andrà il prossimo anno?

Di certo la Puglia rimane un gioiello del turismo in Italia, un territorio bellissimo tutto da scoprire, siamo sicuri, sottolinea Fusaro, che il prossimo anno l’esperienza negativa del 2019 produrrà lo stimolo per innovare la strategia turistica di questa regione.

Ecco quali sono, secondo Fusaro, i “plus autentici” della Puglia che spingono a pensare positivo per i prossimi anni

Il Gargano

Peschici e Vieste sono delle vere e proprie perle, bagnati da un’acqua cristallina sono la meta ideale per una vacanza al mare: calette e piccole baie sono disseminate sul litorale, per raggiungerle basta dotarsi di un pizzico di spirito di avventura. Per chi ama il relax? I lidi attrezzati e i migliori villaggi vacanza sapranno soddisfare anche il turista più esigente. Le stradine del borgo bianco di Vieste, come del resto anche a Peschici, consentono di passeggiare in una Puglia “autentica”, tra botteghe artigianali e artisti di strada, le finestre sul mare offrono scorci indimenticabili.

Ostuni e Albero Bello

Sono due mete obbligatorie per un viaggio in Puglia: due borghi unici che non trovano somiglianze nel resto del mondo. Il fascino dei Trulli di Alberobello è ineguagliabile, il candore di Ostuni – la città bianca – non è da meno.

Il mare del Salento

“Lu sole, lu mare e lu ientu” è questo il riassunto di un territorio che sa regalare giornate di mare indimenticabile. Il mare è caraibico, acque incredibilmente cristalline e sabbia per spiagge dal sapore tropicale e caraibico.

Le strutture che conosco personalmente e suggerisco in questo angolo di paradiso sono:

Villaggio Vivosa Apulia Resort : l’ideale per passare delle vacanze “al top” con tutta la famiglia, si affaccia sul mare salentino, spiaggia fine, elegante e accogliente.

l’ideale per passare delle vacanze “al top” con tutta la famiglia, si affaccia sul mare salentino, spiaggia fine, elegante e accogliente. Villaggio Costa del Salento: immerso nel verde, baciato dal mare cristallino della provincia di Lecce.



La cucina

I prodotti tipici pugliesi sapranno conquistare anche i turisti dal palato fino. Una vacanza a tutto “gusto” che oltre a regalare frutti di mare sopraffini saprà deliziare con i prodotti sfiziosi della tradizione: taralli e panzerotti, mozzarelle e burrate, focacce e paposce, orecchiette… e tanto altro.

Il Barocco

La Puglia è la terra del Barocco. Palazzi, monumenti e chiese sono accomunati da una architettura denominata dalla festosità delle decorazioni. La pietra leccese riveste ogni monumento di un colore dorato.

La Musica

La Puglia è un susseguirsi di feste e di Musica, sono innumerevoli gli artisti che potrete incontrare sul vostro cammino, impossibile non imbattersi in nei concerti gratuiti nelle piazze dei paesi. In Agosto si svolge anche la Notte della Taranta, il salento si immerge nella tradizionale pizzica rievocando suoni che capaci di unire culture e tradizioni, non riuscirete a non farvi travolgere e ballerete fino allo sfinimento.

I Pugliesi

Sorrisi e cordialità, basterebbero queste caratteristiche dei Pugliesi a motivare una vacanza in questa regione! I pugliesi sono persone semplici e franche, persone vere, che hanno saputo raccogliere la sfida dell’accoglienza e sono stati capaci di rispondere con tutta la loro disponibilità.