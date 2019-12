Edoardo Filippone è il neo Segretario Generale UILPA PUGLIA

Il dott. Edoardo Filippone è stato eletto Segretario Generale Regionale della UILPA PUGLIA.

La UIL Pubblica Amministrazione, acronimo UILPA, è la Confederazione Sindacale Italiana che in seno alla UIL rappresenta tutti i lavoratori della Pubblica Amministrazione.

“Non abbassare la guardia, difendere le conquiste contrattuali, impegnarsi a fondo per risolvere tutte le criticità e le situazioni di sofferenza sul territorio provinciale, regionale e a livello nazionale”.

Sono questi gli obiettivi strategici prefissati dal neo Segretario Generale UILPA PUGLIA che succede a Riccardo Di Leo.

“Un riconoscimento ai risultati ottenuti dalla UILPA di Foggia che senz’altro porta con sé la responsabilità di raggiungerne nuovi e sempre più ambiziosi”, prosegue Filippone.

“Questa nuova missione assegnatami dal congresso regionale è molto importante per me che credo fermamente nel valore strategico dell’informazione e nell’importanza di comunicare al meglio il nostro lavoro. Il sindacato va riformato per essere sempre in sintonia con i grandi cambiamenti sociali e lavorativi degli ultimi anni. Ci muoveremo in questo senso, curando i dettagli e cercando di adempiere al meglio all’impegno assegnatomi”.

Filippone è stato eletto all’unanimità nel corso dell’assemblea del consiglio regionale della UILPA PUGLIA che ha visto anche la partecipazione di Franco Busto, Segretario Generale UIL PUGLIA, Nicola TURCO, Segretario Generale UILPA; Maria Grazia Gramaglia, Segretario Nazionale Organizzativo della UILPA, Andrea Bordini Segretario Nazionale della UILPA.

Politica, sindacato, lavoro al centro delle attenzioni e degli impegni di Edoardo Filippone neo Segretario Generale della UILPA PUGLIA, che continuerà a svolgere con dedizione, passione e abnegazione a sostegno degli interessi di tutti i lavoratori.

Lo scorso anno è stato nominato Segretario Generale della UILPA di Foggia.

Il dottor Edoardo Filippone (48 anni), avellinese di nascita canosino di adozione dove vive con la sua famiglia, ha una lunga carriera sindacale alle spalle iniziata con due mandati nella Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU). Nel 2008 è stato nominato a Foggia Coordinatore Provinciale UILPA MEF e nel 2010, Coordinatore Regionale della Puglia UILPA MEF. Nel 2014, l’ingresso nel Coordinamento Nazionale MEF e nella segreteria territoriale della UILPA di Foggia, con la nomina a segretario organizzativo e responsabile della comunicazione. Inoltre, ha rivestito la carica di consigliere comunale (Amministrazione – La Salvia) con delega alle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile, a Canosa di Puglia