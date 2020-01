C Gold: Rinforzo in casa Angel

La Silac Angel Manfredonia si assicura le prestazioni di Dario Guadagnola, classe 1988, ruolo ala/centro 2.01 cm proveniente da Scauri serie B.

Campano DOC, originario di Castellammare di Stabia, il suo curriculum cestistico vanta buone esperienze a Scafati (Serie A2), Catanzaro e Venafro (Serie B).

Lo scorso anno era sceso di categoria, giocando in Serie CGold, prima a Salerno (16,6 media punti) poi a Sora (24,4), e quest’anno in serie B a Scauri (13,6).

“L’acquisto di Dario, ha l’obiettivo di apportare fisicità ed esperienza nel pitturato, sia in fase di attacco che difesa. – commenta il team manager Dario Salcuni – Sicuramente era palese la necessità di allungare le rotazioni della squadra, ultimamente un pò in affanno, causa il minutaggio elevato nelle ultime uscite.”

L’esordio sarà di quelli da ricordare, il derby garganico, nella 4^ giornata di ritorno del campionato di C Gold Puglia, Domenica alle ore 19.00, che vedrà contrapposte la compagine di casa contro i ‘cugini’ della Sunshine Basket Vieste, allenati da Gianpio Ciociola e nelle cui file milita una ‘vecchia’ conoscenza Rodrigo Monier.



Appuntamento al PalaScaloria, per entrare in campo come ‘sesto uomo’, dare il benvenuto al neo-acquisto e sostenere la squadra di casa dalla palla a due alla sirena finale