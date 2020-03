Samsung leader del 2019, Huawei sorpassa Apple

Praticamente dal primo momento in cui apriamo gli occhi al mattino la nostra vita è strettamente legata all’uso di apparecchiature della cosiddetta nuova generazione, in particolare piccoli oggetti come smartphone in grado di offrire supporto in una grande varietà di situazioni. Tecnologie che oggi ci sono piuttosto ordinarie, come il tablet, la trasmissione di eventi live in streaming, i dispositivi smart che si possono indossare e così via fanno parte di quelle tecnologie nate fra il 2010 e il 2019 che hanno cambiato le nostre vite.

Se da una parte l’aumento di queste tecnologie ha spesso portato a diminuire il contatto umano in favore di una maggiore fruizione dei servizi tramite la Rete Internet, accendendo molti dibattiti controversi sugli aspetti sociologici ed etici del fenomeno, è pur vero che molte cose risultano più semplici da sbrigare e si creano anche importanti occasioni di risparmio grazie all’e-commerce.

Ovviamente il mercato degli smartphone è particolarmente attento ai cambiamenti delle abitudini degli utenti ed ad intercettare le nuove esigenze, per rendere più appetibili i propri prodotti. Tutte le principali ricerche di mercato che prendono in esame i dati a livello globale hanno decretato unanimemente l’azienda sudcoreana Samsung come leader indiscusso fra i produttori di smartphone, ma con qualche sorpresa per quanto concerne i suoi concorrenti; infatti, come si può osservare dal rapporto stilato da Canalys sul mercato globale riferito al 2019, al secondo posto della graduatoria si trova la cinese Huawei con una quota di mercato pari al 17,6%. Il dato più impressionante sta nel vedere al terzo posto Apple, con una quota di mercato globale che si arresta al 14,5% per il 2019, con una contrazione del 7% rispetto all’anno precedente che si oppone all’aumento del 17% di Huawei.

Persino i dati provenienti dalle statistiche di mercato condotte sui consumatori digitali della regione Puglia riportano che la categoria di prodotti in assoluto più ricercata sia proprio “Cellulari e Smartphone” (con uno score pari a 100,0), seguita a distanza dalla categoria “Sneakers” con uno score nettamente inferiore (60,2). E andando a vedere i produttori più popolari per i consumatori pugliesi vediamo:

Apple (100,0)

Adidas (99,3)

Samsung (83,8)

Nike (75,5)

Xiaomi (58,0)

Huawei (45,4)

Sony (35,4)

Saucony (31,7)

Senza dubbio Apple, pioniera del mercato degli smartphone con il suo iPhone, gode di una indiscutibile notorietà ma paga un po’ lo scotto del rapporto qualità-prezzo. A questo riguardo Samsung è indubbiamente più attenta con la sua offerta di modelli per tutte le fasce di prezzo e di prestazioni, ragione per la quale non si è fatta scoraggiare dall’emergenza Coronavirus e ha presentato da poco il suo nuovo Samsung Galaxy S20. Si tratta di un modello di fascia alta delle ottime prestazioni a fronte di un prezzo alto, ma stando all’articolo di idealo.it in cui si analizza l’andamento dei prezzi di vendita on-line, un’attesa di quattro mesi potrebbe far risparmiare addirittura oltre il 30%.