Scuola di danza Etoile, la danza torna in teatro

Con un desiderato e tanto atteso ritorno, dopo due anni di stop a causa della pandemia, ecco che la danza torna a far parlare di sé: le luci si riaccendono, il sipario si apre e i ballerini riprendono a danzare. La scuola di danza Etoile nelle giornate di venerdì 1° luglio e sabato 2 luglio ha portato in scena due grandi spettacoli presso il Teatro Lucio Dalla di Manfredonia. I ballerini della scuola, bambini e ragazzi, hanno saputo regalare emozioni uniche, trasportando gli spettatori in quel mondo così intimo ed emozionante che solo la danza riesce a creare. La buona riuscita delle due serate di saggio è frutto della forte passione di tutti gli allievi, una passione che mai si è spenta durante questo lungo periodo di attesa. Ed è frutto della determinazione di tutti gli insegnanti – Roberta Posa, Antonia De Nittis, Michele Sarcina, Giamik Raia – i quali sono riusciti a tener viva nei ragazzi la voglia di danzare e hanno trasmesso forza, coraggio e amore per il proprio lavoro. Indispensabile la tenacia della direttrice della scuola Carmela D’Apolito, la quale con grande forza e passione ha mostrato come l’impegno e il sacrificio vengano sempre ripagati. E quale regalo più grande se non vedere i propri allievi portare in scena un grande spettacolo, capace di far vedere al mondo che la danza è tornata sul palcoscenico più forte che mai e che l’Etoile è più di una scuola di danza: è una scuola di vita, una famiglia e un luogo dove ognuno può crescere coltivando le proprie passioni.

Rebecca Calabrese