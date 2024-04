La Vitulano Drugstore C5, seconda alla fine della regular season

Alla netta vittoria di sabato scorso contro il modesto CUS Molise non ha fatto eco il risultato clamoroso che qualcuno si aspettava da Benevento, dove la capolista aspettava il forte Citta di Mellili, terza forza del girone B della Serie A2 elite. Alla fine è stata goleada anche in terra campana e il distacco dai sipontini è rimasto, immutato, cinque punti che vuol dire togliere ogni interesse alla sfida di sabato prossimo, quando i Campani arriveranno al PalaScaloria. La riapertura dell’impianto ai tifosi riempirà, come al solito, le gradinate. Si assisterà ad un match intenso tra la prima e la seconda classificata ma alla fine la classifica resterà immutata. La terza ha sei punti di distacco dalla Vitulano Drugstore. Il secondo posto ad inizio stagione sarebbe stato sottoscritto da tutti, staff e dirigenti. L’ottimo inizio, la serie di vittorie consecutive ed il gran lavoro di mister David Ceppi e del suo staff, Danilo Danisi, in primis, hanno dato l’impressione che la squadra potesse vincere in campionato anche se tutti gli addetti ai lavori indicavano, per organico e individualità, in campani come la squadra da battere. Qualche rotazione in meno e qualche infortunio nelle gare decisive, hanno penalizzato un gruppo che potrà giocarsi il terzo posto per la serie A disputando in casa le gare di ritorno. Solo la finale si farà in campo neutro. Si comincerà il 4 maggio in casa della quinta del girone B che potrebbe essere la Lazio se Giovinazzo non fa punti a Melilli che, se non vince, potrebbe essere scalzata dalla Romac5 vincente contro Capurso. I biglietti per sabato sono disponibili fino alle 15:30 presso il Bar Fiore dei F.lli Bisceglia.

di Antonio Baldassarre