Antimafia sociale. Campo: “Villa Rossana è una promessa di futuro per Manfredonia”

Dichiarazione di Paolo Campo, presidente della V Commissione Ambiente del Consiglio regionale

La restituzione alla comunità di Villa Rossana è un atto di speranza e una promessa di futuro per Manfredonia.

Le idee e l’impegno profuso dalle associazioni che hanno realizzato il progetto Un’impresa per A.M.I.C.A. e legalizzato l’uso di un bene confiscato alla mafia è anche un messaggio, limpido e incontrovertibile, ai tanti che pensavano fosse intoccabile questo edificio.

È un modello culturale nuovo quello progettato e avviato a realizzazione dalla rete civica alimentata dalla Regione Puglia e supportata dalle altre istituzioni locali. Un modello fondato sulla trasmissione di idee, valori e concetti positivi.

Ora sappiamo per certo che anche in un contesto sociale difficile com’è quello di Manfredonia si possono generare opportunità, anche di lavoro e di sviluppo, a partire dall’energia, la creatività, l’intelligenza delle ragazze e dei ragazzi che animeranno Villa Rossana.

La partecipazione all’inaugurazione del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano è l’inequivocabile segnale di un’attenzione che non cesserà con il taglio del nastro e porterà ulteriori e positivi sviluppi per questo spazio e per la città di Manfredonia.