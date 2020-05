Covid-19, Gatta: “Piemonte trasferisce risorse direttamente sui conti delle imprese senza burocrazia, mentre in Puglia non si muove una foglia”

Nota del vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta di Forza Italia.

“Mentre in Puglia fino ad ora non si è mossa foglia e non si è visto alcun intervento concreto – per quanto giornalmente sollecitato – a sostegno delle nostre realtà economiche e siamo paurosamente indietro nel pagamento della cassa integrazione, ci sono Regioni come il Piemonte che hanno varato un procedimento semplice, senza burocrazia, per erogare risorse a fondo perduto alle imprese. Emiliano ha parlato di “micro-prestito”, di “atto di programmazione”, ma al di là della sua sovraesposizione mediatica, dove sono questi mirabolanti interventi? Il Piemonte ha stanziato 88 milioni di euro e le somme verranno accreditate immediatamente sui conti corrente dei titolari di bar, ristoranti, agriturismi, parrucchieri, centri estetici, pasticcerie e tantissime altre attività come taxi e servizi di noleggio (a cui noi dovremmo aggiungere i commercianti al dettaglio). Cosa dovranno fare i titolari di aziende piemontesi? Solo inviare il loro iban per l’accredito del bonus: niente lungaggini burocratiche, niente cavilli, niente tormenti e scartoffie per chi è già in difficoltà. Anche altre Regioni operano in questa direzione, stanziando, per esempio, somme cospicue a fondo perduto per gli imprenditori del settore balneare. Sono questi gli interventi seri, tangibili, che rendono utile la Politica per le persone. Da Emiliano, oltre ad una serie infinita di annunci, interviste e note stampa, i nostri operatori economici non hanno visto un euro. E se mai lo vedranno, sarà dopo una lunga trafila burocratica, quando forse il decorso del tempo avrà condannato a morte tante piccole imprese. Non possiamo continuare ad essere il fanalino di coda delle regioni italiane nella attuazione di misure concrete ed immediate a sostegno di chi, sino ad oggi, ha retto la nostra economia”.