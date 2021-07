San Severo. Azzarone: “Solidarietà a Carrabba dall’intera comunità del Partito Democratico di Capitanata”

Dichiarazione della segretaria provinciale del PD foggiano Lia Azzarone

La comunità del Partito Democratico di Capitanata esprime solidarietà all’assessore all’Ambiente del Comune di San Severo Felice Carrabba, vittima di un atto intimidatorio, e vicinanza all’Amministrazione comunale del centro dell’Alto Tavoliere, attivamente impegnata nel contrasto dell’illegalità.

L’incendio dell’auto del nostro compagno di partito è solo l’ultimo di una sempre più lunga serie d’intimidazioni subite dagli amministratori locali, sempre più bersaglio dei criminali e capro espiatorio dei violenti. L’associazione “Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie” ne ha censiti 19 in Puglia nei primi 3 mesi di quest’anno e tra le vittime c’è anche il sindaco di San Severo, Francesco Miglio, al quale è stata recapitata in Comune una busta contenente 3 proiettili.

Evidentemente, l’azione amministrativa messa in campo negli ultimi anni a San Severo, con il supporto attivo dello Stato, ha ridotto gli spazi di manovra del malaffare e sta provocando reazioni violente.

Siamo fiduciosi che la magistratura e le forze dell’ordine individuino i responsabili dell’atto intimidatorio ed invitiamo i cittadini di San Severo a rafforzare il sostegno a Felice Carrabba e all’intera Amministrazione comunale.