Emiliano: “Auguri a Rotice e grazie a Prencipe, da lui deve riparte la coalizione della Puglia per il prossimo futuro”

“Voglio innanzitutto fare le congratulazioni al nuovo sindaco di Manfredonia, Gianni Rotice, che ha vinto le elezioni e col quale la Regione Puglia è istituzionalmente pronta a collaborare in ossequio al risultato delle elezioni.

Ma voglio congratularmi anche, dal profondo del cuore, con Gaetano Prencipe per la bellissima campagna elettorale che ha costruito, per il risultato straordinario che ha conseguito andando in testa al ballottaggio pur essendo stato individuato come candidato con grande ritardo e soprattutto tentando in tutte le maniere di seminare armonia, pace, unità.

Da lui ripartiamo, da lui riparte la coalizione della Puglia per il prossimo futuro.

È lui che deve assumersi l’onore e l’onere di ricostruire il progetto di governo di una città così importante e bella come Manfredonia. Si tratta di una personalità esperta, competente, piena di cordialità e di intelligenza che ci aiuterà a trarre insegnamento da ciò che è accaduto avendo sempre cura del bene comune.

Gaetano Prencipe è in questo momento è il punto di riferimento della nostra parte politica che contribuirà lealmente dall’opposizione alla costruzione del futuro della città.”

Questo il commento del presidente della regione Puglia Michele Emiliano all’esito del ballottaggio nella città di Manfredonia.