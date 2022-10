Il Vitulano Drugstore C5 Manfredonia ospita il Canosa

La sfida, che si preannuncia imperdibile, sarà al PalaScaloria di Manfredonia sabato 15 ottobre alle 16:00. L’apertura dei cancelli è prevista per le 15:00. Come per le altre partite casalinghe, l’ingresso sarà libero per le tribune laterali e con abbonamento ancora acquistabile per quella centrale. La partita sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina Vitulano Drugstore C5 Manfredonia a cura di Puglia 5.