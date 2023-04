Buon 767° Compleanno Manfredonia! 

Ripartire dalle origini per costruire il presente tra turismo, innovazione e tradizione

Il 22 Aprile si svolgerà la rievocazione storica della nascita di Manfredonia. Il ricco programma delle “Giornate della storia”, anche in tempo di ristrettezze economiche, vede il coinvolgimento di oltre 700 persone delle quattro contrade su cui si fonda Manfredonia: San Francesco-De Angelis, Torre del Fico, Torre dell’Astrologo, animate dai rievocatori storici e dagli alunni e docenti delle scuole De Santis, Don Milani 1, Maiorana, Giordani, San Giovanni Bosco ed il Teatro Cinque. L’idea del Palio nasce nel 2016 da Antonio e Franco Barbone per amor di studio per Federico II ed in onore di Re Manfredi. Manfredonia, infatti è una delle poche città europee che portano il nome del fondatore e la rievocazione ideata ha lo scopo di valorizzare e riscoprire le tradizioni storico-culturali di un popolo. La certosina ricostruzione di repliche di reperti archeologici per esempio: armi, utensili, abiti, monili, carri e bardamenti e usandoli nella realtà non solo del corteo, ma anche rievocando momenti di vita quotidiana si comprendono le origini e si stimola l’industria creativa. “Attraverso questo processo di archeologia sperimentale – commenta Antonio Barbone- si è in grado di capire in maniera più completa il passato, la mentalità e il sistema di credenze che la popolazione rievocata viveva restando equidistante nell’oggettività con l’obiettivo di costruire il presente”. Le giornate della Storia di Manfredonia stanno prendendo piede con il coinvolgimento delle istituzioni, le associazioni e la messa in rete con altre città che hanno fatto delle radici un volano: “recuperando il senso di comunità e di appartenenza – continua Barbone- è possibile trovare spunti di sviluppo: ci sono cittadine come Arezzo, Livorno, Arquà Petrarca, Finale Ligure, Siena, Montagnana, per citarne alcune, che hanno creato delle vere e proprie industrie creative operanti tutto l’anno che culminano nelle rievocazioni e nel Palio ma generano sviluppo legandolo all’identità.” Il passato non è necessariamente peggiore del presente, ragion per cui, il rievocatore storico deve, in parte, essere capace di trasmettere valori e di innovarli, parafrasando il grande Enzo Biagi “I ricordi sono la nostra fortuna: in loro c’è tutta la bellezza del mondo.” Anche Manfredonia sta facendo la sua parte nel ripensarsi. Ai quattro capitani delle contrade: Raffaele di Sabato per San Francesco De Angelis, Matteo Riccardi per Torre del Fico, Antonio Perrone per Torre dell’Astrologo e Antonio Pio Azzarone per Torre Santa Maria il compito di traghettare insieme Manfredonia nel suo ritorno al futuro per emozionarci il 22 Aprile e aprire la strada ai grandi eventi. Possibilità e capacità ci sono tutte: una volta all’anno il FUS, fondo unico per lo spettacolo, promulga un bando che impone la partecipazione di enti e privati per finanziare le rievocazioni storiche; dal 2022 è nato il fondo per le rievocazioni storiche ed alcune misure di Europa Creativa ma anche credito d’imposta. Le giornate storiche godono del patrocinio del Comune di Manfredonia, della Regione Puglia e della Provincia di Foggia, l’assessore Basta e la consigliera ai grandi Eventi Mary Fabrizio hanno mobilitato le istituzioni. L’appuntamento è il 22 Aprile alle 17 in Piazzale Ferri per proseguire fino alla Chiesa del Carmine dove il maestro di Cerimonia, Vittorio Tricarico, accompagnerà il popolo ed il sindaco Gianni Rotice, il Magnifico Signore, sul sagrato per la benedizione officiata da Don Andrea. Suoni musica e luci medievali sono curati dalla partecipazione della Harpye Rota Female Project, Kronos Acrobatic theatre, Imperialis Federici e Gauldana dell’Orso.

di Michela Cariglia